12 bezúdržbových rostlin, díky nimž plevel na vaší zahradě nebude mít šanci

Když si na zahradu vysadíte některé rostliny, ušetříte spoustu času. Nebudete se o ně totiž muset moc starat a navíc nestrávíte moře času likvidováním plevele. Podívejte se, které to jsou. Pokud chcete vědět, jak si plevel nezanést do záhonů spolu s kompostem, poslechněte si další epizodu podcastu iReceptář do ucha.

Péče o záhony a pěstování květin i zeleniny je sama o sobě náročná – kromě zalévání, okopávání či hnojeí je tu ještě jedna věc, kvůli které se ohýbáte, až vás bolí záda – plevel. Přitom když vysadíte pár jednoletých rostlin či trvalek, můžete mít částečně vystaráno. Půdopokryvné rostliny, z nichž navíc většina nádherně kvete, nad plevelem v boji o vodu, slunce a živiny vyhrají. Místo bodláků a pampelišek se můžete těšit na rozkvetlé koberce. Řebříček obecný (Achillea millefolium) Když ho budete pěstovat ve větších skupinách, plevelu se nebude dostávat slunce ani vláhy. Můžete ho sehnat nejen v bílé barvě, ale i ve žluté, oranžové, růžové. Bude mu dobře v provzdušněné půdě s dostatkem slunce.

Řebříček obecný Zdroj: profimedia.cz Mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum) Tato půdopokryvná příbuzná tymiánu zabrání v růstů všemožnému pleveli. Krásně kvete a voní téměř celé léto. Navíc skvěle funguje jako lék na kašel. Vyžaduje slunce.

Mateřídouška úzkolistá Zdroj: profimedia.cz Plamének (Clematis) Existuje v mnoha variantách, které se liší barvou i tvarem květů. Většina odrůd se ráda šplhá vzhůru, ale některé se raději plazí při zemi. U všech platí „mokré nohy, hlava na slunci“, tedy dostatečná zálivka v propustné půdě kombinovaná s pobytem na slunci.

Clematis neboli plamének Zdroj: profimedia.cz Ostálka viržinská (Chrysogonum virginianum) Tato stínomilná trvalka není náročná na péči, zjara se začne rozpínat svými listy, které brzy následují žluté květy. Snese stín a polostín a průměrnou zálivku.

Ostálka viržinská Zdroj: profimedia.cz Čistec vlnatý (Stachys byzantina) Se svými stříbřitě šedozelenými listy dokáže v trsech hustě pokrýt záhon. Hodí se do skalky i na suché zídky. Snese sucho, roste na slunci a v propustné půdě.

Čistec vlnatý Zdroj: profimedia.cz Mazus plazivý (Mazus reptans) Tato trvalka dorůstá jen do nějakých 5 centimetrů, zato vytváří husté koberce. Krásně kvete zajímavými fialovými květy. Může se vysadit i na místa, po kterých se bude občas chodit. Snese slunce i polostín, střední zálivku, jen nesmí vyloženě stát ve vodě.

Mazus plazivý Zdroj: profimedia.cz Azalky (Azaleae) Vyžadují půdu s kyselou reakcí, mají rády spíše slunné stanoviště. Nízké druhy se dobře hodí do skalek, kde nedají prostor žádným nezvaným plevelům.

Azalka Zdroj: profimedia.cz Ostřice japonská (Carex morrowii) Existuje na několik strovek druhů ostřic, vesměs jsou nenáročné na pěstování. Mají rády částečný stín, vlhčí, ale propustnou půdu. Pokud má dostatek zálivky, snese i slunce.

Ostřice japonská Zdroj: profimedia.cz Svízel vonný (Galium odoratum) Také se mu říkalo mařinka vonná. V listnatých lesích tvoří husté koberce, které v květnu kvetou nenápadnými býlími kvítky. Od jiných rostlin, které jí mohou být podobné, se liší jemnou vůní. Ta se rozvine nejvíce, až když rostlina zavadne. Je to léčivka a přísada májových bowlí. Vyhovuje jí půda hlinitopísčitá, propustná a spíše vlhká.

Svízel vonný Zdroj: profimedia.cz Plaménka šídlovitá (Phlox subulata) Plaménky neboli floxy měla ve své zahradě snad každá babička, dnes se opět vracejí do módy. Plaménka šídlovitá se vyznačuje světle fialovými květy a nízkým vzrůstem, má ráda plné slunce a propustnou půdu.

Plaménka šídlovitá Zdroj: profimedia.cz Jetel inkarnát (Trifolium incarnatum) Tato předplodina či meziplodina je jednoletá, někdy i dvouletá bylina. Když se zaorá do jílovité půdy, zlepší její strukturu. Bývá součástí lučních směsí, které zdobí jasně rudou barvou svých květenství. Snese i chudší půdu a slunce.

Jetel inkarnát Zdroj: profimedia.cz Zběhovec plazivý (Ajuga reptans) Najdeme ho růst podél potoků, na pastvinách či v listnatých lesích. Na živiny není náročná, zálivku potřebuje střední. Můžete ji využít jako podrost u paty stromů.

Zběhovec plazivý Zdroj: profimedia.cz 21 Čtěte také: Trvalky: Jak je chytře sesadit, aby záhon kvetl celý rok téměř bez práce Čtěte také: 7 chyb, kvůli nimž máte zahradu plnou plevele, zbytečně se dřete. Jak to změnit? Zdroje: southernliving.com, plantopedia.de