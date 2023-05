Blesková okurková dieta celebrit: Kompletní jídelníček na celý týden

Potřebujete okamžitě zhubnout dvě tři kila? Nebo chcete jen žít zdravěji a hubnout spíš pozvolna? V obou případech byste měli na svůj talíř častěji dostat okurku. Je zdravá, má 14x méně kalorií než čokoláda a když si ji navíc sami vypěstujete, budete mít hollywoodskou dietu téměř zadarmo.

Chcete vědět, čím ideálně pohnojit nejen okurky, ale i rajčata a další plodovou zeleninu, abyste měli velkou úrodu? Zajímá vás, jak na mšice nebo jakou zázračnou věc máte doma, která prospěje vaší zahradě? Pusťte si další epizodu podcastu iReceptář do ucha, kde vám se vším poradí Jana Bucharová:

Tři metody okurkové diety

Všechny doporučují hodně okurek, my doporučujeme nebát se vylepšit jejich chuť – solí, pepřem, česnekem, mátou, bazalkou, koprem, citronem nebo chilli.

První metoda

Doporučuje sníst před každým jídlem jednu celou okurku – zaplníte si žaludek a pak už dalších potravin nesníte tolik. Má to jeden háček, tedy alespoň pro někoho: i s žaludkem plným okurky si můžete dát tři řízky s tatarkou, rozdíl bude jen v tom, že v tomto případě si zbytečně roztáhnete žaludek a ještě vás bude dost pravděpodobně pálit žáha. Funguje to jedině tehdy, kdy zároveň s nasazením okurek uberete na množství jídla, které sníte pak.

Druhá metoda

Tady se ke každému jídlu popíjí šťáva z okurky. Jednoduše ji odšťavníte a pak pijete při jídle. Nápoj by měl přispívat k tomu, že se budete dřív cítit nasycení a méně toho sníte. Navíc okurka obsahuje peptidy, které pomáhají štěpit bílkoviny, takže budete lépe trávit. Pokud obvykle pijete ke každému jídlu dvě tři piva, je okurková šťáva jistě lepší alternativa. Ale stejně tak by fungovala i voda.

Třetí metoda a jídelníček na týden

Ta doporučuje zařadit do receptů co nejvíc okurek, tedy jedno nebo dvě jídla nahradit třeba okurkovým salátem.

Jak takový jídelníček vypadá?

Co je zelené, to je dobré! Zdroj: 123rf.cz



Den 1

snídaně: 2 plátky celozrnného chleba, netučný sýr/kuřecí prsa, ½ okurky

svačina: ½ okurky

oběd: salát z okurky, rajčat a light mozzarelly

svačina: jablko

večeře: nízkotučný jogurt s borůvkami



Den 2

snídaně: ovesné vločky s malinami a odtučněným mlékem

svačina: ½ okurky, sůl, pepř

oběd: kuskus s balkánským sýrem a okurkou

svačina: šťáva z okurky, špenátu a řapíkatého celeru

večeře: rajská polévka s 1-2 plátky celozrnného chleba



Den 3:

snídaně: polotučný jogurt s borůvkami a špaldovými lupínky

svačina: ½ okurky na plátky

oběd: okurkový salát s jogurtem

svačina: banán

večeře: kuřecí prsa, kedlubna, okurka



Den 4:

snídaně: ovesné vločky s banánem a odtučněným jogurtem

svačina: jablko

oběd: trhané kuře s okurkou

svačina: ½ okurky

večeře: pečený sýr s dresinkem z jogurtu a bylinek, ½ okurky

Den 5:

snídaně: ovesné vločky s borůvkami a odtučněným mlékem

svačina: odtučněný jogurt

oběd: okurkový salát s rajčaty a vejci natvrdo

svačina: okurková šťáva s jablkem

večeře: pečený losos se salátem z pohanky a okurky

Den 6:

snídaně: ovesné vločky s jablkem, malinami a netučným jogurtem

svačina: ½ okurky

oběd: řecký salát

svačina: šťáva z okurky, ananasu a řapíkatého celeru

večeře: bulgur s okurkou a kuřecím masem

Den 7:

snídaně: dva plátky žitného chleba s kuřecí šunkou, ½ okurky

svačina: šťáva z okurky, řapíkatého celeru a jablka

oběd: pečená treska, divoká rýže, ½ okurky

svačina: 1/2 okurky

večeře: brokolicová polévka s 1-2 plátky celozrnného chleba

Okurkový salát s rukolou, cibulí, sýrem a semínky Zdroj: shutterstock.com

Jak to dělají celebrity

Celá řady celebrit od Gwyneth Paltrow, přes modelku Gisele Bündchen až po Jennifer Lopez nedají dopustit na zásaditou dietu plnou zeleniny, divoké rýže, ořechů, čerstvé zeleniny – a samozřejmě okurek! Jennifer Lopez má velmi striktní dietu, kdy nejenom že nejí ovoce, ale třeba ani mrkev nebo kukuřici, protože obsahují víc cukru než jiné druhy zeleniny. Místo snídaně pije proteinový nápoj, k obědu mívá velký zeleninový salát s krůtím masem, žampiony a růžičkovou kapustou. K večeři si dává libové maso a jako přílohu quinou nebo batáty. „Je to jako bych jedla rýži a fazole, na kterých jsem vyrostla,“ řekla pro magazín US Weekly. Za den má povolenou hrst ořechů a jednou za týden si zhřeší i něčím sladkým.

S čím musíte počítat

Nárazové diety sice mohou přinést rychlé výsledky, ale budete při nich trpět hlady a jakmile se vrátíte ke stejnému jídelníčku jako dřív, váha bude zpátky plus nějaké to kilo ještě navíc – tělo se vylekalo a teď udělá vše pro to, aby se dobře zásobilo, když by přišel další hladomor. Tělo a hlavně váš mozek potřebují kvalitní sacharidy, jinak budete unavení a bude vás honit mlsná, jezte tedy celozrnné pečivo, pohanku, neloupanou rýži. Prospěje vám i rozumné množství bílkovin – libové maso, vejce, tvrdé sýry, tvaroh, buráky. S ovocem to nepřehánějte, zato zeleninu si dopřávejte bohatě. A když jednou za čas sníte čokoládu, hezky si ji užijte.

Zdroje: apetitonline.cz, idnes.cz