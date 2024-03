Nechce se vám se sázením luštěnin čekat, až se oteplí? Toužíte si točité stvoly, jemné květy a hlavně dobré a zdravé plody vychutnat dřív ne v červenci nebo srpnu?„Bob zahradní si vypěstujte jako dobrou náhradu fazolek,“ říká naše odbornice Jana Bucharová.

Bob je taková Popelka. Má podlouhlý a zelený lusk, ale fazolka to není. Klíčí dobře už brzy zjara, ale hrášek to není. Je z něj nadšený nejeden zahradní začátečník, ale přitom ho dobře znaly už naše prababičky. Ten, který má přídomek zahradní, vás zcela jistě nadchne. I proto, že právě teď ho můžete s klidem sázet rovnou do země.

close info Sylvie Bouchard / Shutterstock zoom_in Rostlinky mohou být až metr vysoké. Jestli u vás hodně fouká, dopřejte jim oporu.

Stará luštěnina

Bob zahradní pochází ze Severní Ameriky a jihozápadní Asie a ve Středomoří se prý objevil kolem roku 6000 před naším letopočtem. Jde tím pádem o jednu z nejstarších pěstovaných zelenin na celém světě. A i když se u nás nikdy nepěstoval ve velkém, není důvod ho proto ze zahrady vyloučit.

Je totiž zdravý, stejně jako všechny ostatní luštěniny, a když se dobře připraví, má jenom samé přínosy. Vyznačuje se vysokým obsahem bílkovin i aminokyselin, obsahuje i vitaminy C, E a hodně draslíku i další minerály, které nám ve stravě v poslední době tolik chybí.

close info Viktory Panchenko / Shutterstock zoom_in Mladé lusky i vyloupané fazole mají hojné využití v kuchyni. Třeba jen opražené se solí, pěkně na chroupání.

Fazole i fazolky v jednom

Trochu jako byste pěstovali dva v jednom. Přitom nejde o žádnou vyšlechtěnou modifikaci, ale je to přirozená vlastnost bobu. Mladé lusky, dlouhé do 8 centimetrů, můžete sklízet a používat podobně jako zelené fazolky.

Když je necháte dozrát, vyloupejte je jako jakékoli jiné fazole a stejně taky použijte v kuchyni. Fazole můžete usušit, zavařit, či rovnou zpracovat. A lusky, stejně jako zralé boby, taky dobře uchováte v mrazáku.

close info Victor Jiang / Shutterstock zoom_in Bob dobře roste i ve vysokých nadmořských výškách a sázet ho můžete už teď.

Do záhonu za mrazu

S pěstováním bobu můžete začít opravdu hned. Semena totiž dobře přežijí i menší mrazíky a nízké raní teploty jsou pro jejich klíčení ideální. Dobře jim dělá těžší půda a hlavně ze začátku pořádná zálivka. Později už rostliny tolik vody nevyžadují. Semena bobu se sázejí do sponu, z každého pak vyroste rostlinka vysoká až metr. S bílými květy a listy, které připomínají jetel.

Fazolky sklízejte koncem jara, zralé lusky na semena pak v průběhu léta podle toho, jak budou dozrávat. Zelené rostliny, kterých pak budete mít opravdu hodně, rozhodně jen tak nevyhazujte. Slouží totiž jako výborně zelené hnojení, které můžete jak zarýt do záhonu, tak použít v kompostu.