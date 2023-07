Bobkovišeň jako živý plot: Roste bleskem a nádherně kvete. Pozor ale na chyby

Je nenáročná a je zelená po celý rok, proto je dnes nejoblíbenější dřevinou pro živé ploty. Při jejím pěstování si ovšem musíte dát pozor na několik chyb. Co dalšího vyžadují živé ploty, jak se zakládají, stříhají nebo z čeho je vysadit, se dozvíte v dalším rozhovoru s naším odborníkem Janem Kopřivou.

Proč je bobkovišeň tak oblíbená?

Je to především proto, že roste nejen poměrně rychle, ale také poměrně hustě. Zpravidla tedy potřebuje jen pár let na to, aby vytvořila hustý, stálezelený živý plot. Navíc je nenáročná na pěstování, snese půdu mírně kyselou i lehce zásaditou, stanoviště na slunci, ve stínu i v polostínu a přestože jí svědčí půda spíš propustná, i v jílovité se jí s trochou péče navíc může dařit.

Jan Kopřiva a Hana Stuchlíková při natáčení poradny podcastu iReceptář do ucha. Zdroj: VLMedia

Nejčastější chyby při pěstování bobkovišně

Pokud ale chcete, aby váš živý plot z bobkovišně (Prunus laurocerasus) dobře prospíval a dělal vám radost, ujistěte se, že neděláte tyto chyby:

Sázíte keře moc hustě nebo blízko plotu

Pokud chcete mít živý plot hezky spojený a hustý, nesázejte ristliny příliš blízko u sebe. Ideální je 50-90 cm od sebe, na jeden metr čtvereční by měly přijít dvě až tři rostliny. Když je vysadíte hustěji, sice se zapojí brzy, ale po čase vám zůstanou kmínky s nepříliš hustými větvemi. Mezi plotem a očekávanou hranicí budoucího vzrostlého živého plotu nechte aspoň půl metru místa – to abyste mohli plot zastřihávat z obou stran.

Nesázíte je dost hluboko

Až budete kopat jámu pro mladé bobkovišně, změřte si výšku kořenového balu a vynásobte ji dvěma. tak hluboká by jáma měla být. Před vysazením ponořte rostliny i s balem do vody a jámu prolijte vodou – kvalitní závlaha je v prvních dnech a týdnech zásadní. Proto dejte na dno jámy ještě drenážní vrstvu z písku, štěrku nebo kameninových střepů, k vsazené rostlině přisypte zeminu smíchanou s kompostem, hnojem nebo pilinami.

Nesázíte je v pravý čas

Když vysadíte keře bobkovišně v létě, dost možná uschnou, protože si nestihly vytvořit kvalitní kořenový systém. Ideálním časem je přelom srpna a září, kdy rostlina na povrchu už neroste, ale zato vkládá veškerou energii do tvorby kořenů.

Nevšimnete si chorob ani škůdců

Bobkovišeň často napadá houba Stigmina carpophila, která způsobuje takzvanou suchou skvrnitost listů. Ta začíná žloutnutím listů. Choroby se zbavíte pravidelným postřikem speciálními prostředky, přičemže je vždycky nutné napadené listy zklikvidovat.

Na listech bobkovišně si pochutnávají lalokonosci, kteří okusují listy od okrajů. Biologickou zbraní proti těmto broukům jsou parazitické hlístice, použít se dá i konvenční insekticid.

Bobkovišeň v živém plotu byste měli zbavovat plodů pravidelným řezem. Zdroj: profimedia.cz

Nedáváte pozor na děti a psy

Celý keř včetně bobulí je jedovatý, jak pro lidi, tak pro zvířata. V případě, že pozřou jakoukoliv část rostliny, ihned volejte lékaře či veterináře a toxikologické středisko.

Počet plodů můžete omezit na minimum, když budete keře pravidelně stříhat a zbvíte je tím květů, z nichž pak žádné plody nevzejdou. Nejedovatou alternativou pro výsadbu živého plotu jsou pak třeba šípky, hloh nebo trnka.

