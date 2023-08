PODCAST: Zapomenutý recept z první republiky. Bramborová bábovka se jen rozplyne

Brambory na sladko. Zní to jako šílenství? Přitom když se brambory přidají jako surovina do moučníku, vznikne lahodný dort nebo bábovka. „Brambory byly už za první republiky dostupné téměř po celý rok a tak je hospodyňky používaly na všechny možné způsoby,“ říká také v podcastu iReceptář do ucha odbornice na kuchyni první republiky, Kristina Šemberová. Zkuste to i vy, s naším jednoduchým receptem.

Další epizodu podcastu iReceptář do ucha, kde se dozvíte řadu zajímavostí o běžných surovinách i chutích první republiky, si poslechnete přímo TADY: Éru první republiky už známe možná jenom z filmů pro pamětníky, nanejvýš z vyprávění rodičů či prarodičů. A o tom, co se v době, která trvala jen dvacet let a přitom zahrnovala tolik zásadních událostí, jedlo, už často vůbec nemáme ponětí. S Kristinou Šemberovou si povídala redaktorka Tereza Pavcová. Zdroj: VLMedia

Na tisíc způsobů Vaření mezi válkami se řídilo tím, co bylo právě v sezoně. „Když se urodila jablka, jedli všichni, od řemeslníků po bohaté, pár týdnů jablka. A stejně to bylo s rybízem nebo mrkví,“ popisuje Kristina Šemberová. „V dobách, kdy nebylo možné krom zavaření věci dlouze konzervovat, a v domácnostech nebyly ledničky, to ani jinak nešlo.“ Brambory byly přitom jedním z několika druhů ovoce nebo zeleniny, který byl dostupný celý rok. I díky tomu se na jídelníčcích objevovaly opravdu často. Už tehdy existovala i bramborová kuchařka. A používaly se nejen naslano, jak je jíme dnes. Běžně se používaly i do sladkých receptů, které krásně zvláční. „Pekl se bramborový dort, bábovka a dokonce i vánočka,“ vypočítává odbornice. A recept na tu nejlepší bramborovou bábovku můžete vyzkoušet spolu s námi. Možná už jste někdy pekli s batáty. Ale z běžné brambory? Mají univerzální chuť a těsto krásně zvláční. Zdroj: 123RF.com

Nadýchané těsto Už za první republiky se samozřejmě používala nejrůznější kypřidla. Kypřicí prášek je ovšem vynález pozdější a opravdové hospodyňky věděly, že pokud chtějí mít moučník nadýchaný, nezbývá jim než šlehat. Pro pěkné těsto je podstatná ještě jedna věc a to dobře rozpálená trouba. Začněte ji proto nahřívat v opravdu dostatečném předstihu, klidně ještě před přípravou těsta. My máme štěstí, že nás těžkou práci zastane šlehač nebo robot, takže sníh i pěnu získáme bez námahy. Pokud ve vás těsto bez prášku do pečiva přece jen vzbuzuje obavy, přidejte ho asi 2 lžičky. Když ale nebudete spěchat, není to potřeba. Jaký je tedy recept? Když pečlivě našleháte bílky i žloutky, nebudete potřebovat kypřicí prášek. Zdroj: 123RF.com

Bramborová bábovka jako z první republiky Den předem, nebo třeba dopoledne, uvařte 200 g brambor ve slupce doměkka. Nechte je vychladnout a až pak oloupejte. Před přípravou bábovky je nastrouhejte na jemno. Formu na bábovku vymaže pečlivě olejem nebo změklým máslem a vysypte strouhanko nebo hrubou moukou. Oddělte 3 vejce. Žloutky ušlehejte se 100 g cukru do nadýchané, světle žluté pěny. Z bílků se špetkou soli začněte šlehat sníh. Až budou nadýchané, po lžících přidávejte ještě 30 cukru a společně všechno ušlehejte na pevný, hladký sníh. Do žloutkové směsi postupně zašlehejte 4 lžíce mléka, podle chuti citronovou kůru, 100 g vlahého, rozpuštěného másla a strouhané brambory. Stranou v míse smíchejte 250 g polohrubé mouky s 1 lžící škrobu a přidejte ke žloutkům. Dobře promíchejte, aby se vše pěkně spojilo. Nakonec do směsi jen opatrně založte ušlehaný sníh, aby ji nadlehčil a úplně nespadnul. Těsto přesuňte do připravené formy a pečte v troubě předehřáté na 170 °C asi 50 minut, pak zkuste špejlí. Upečenou bábovku vyklopte, nechte vychladnout, a pokud budete chtít, pak před podáváním ještě poprašte moučkovým cukrem. Po upečení bábovku překlopte i s formou na podnos nebo talíř a zakryjte navlhčenou utěrkou. Měla by se pak snáz vyklopit. Zdroj: 123RF.com