Dali jste si tolik práce. Vypěstovali jste bylinky a pečlivě je naložili. Po pár měsících ale zjistíte, že je hladina oleje pokrytá nevábnou šedozelenou vrstvičkou. Neměl snad být olej s bylinkami téměř nesmrtelný? „Nevěřte všem receptům z internetu,“ upozorňuje v poradně podcastu iReceptář do ucha naše odbornice Jana Bucharová.

Poradnu, kde uslyšíte nejen o bylinkovém oleji, si přehrajete TADY:

Je to kouzelné. Uprostřed zimy otevřete lahvičku, trochu ji nakapete do mísy se salátem nebo čerstvý chleba a jako byste se přenesli zpátky na dovolenou. Nebo aspoň do vlastní zahrady koncem léta, kde omamně voní bylinkový záhon.

Není to žádná věda. Stačí pár kroků a skvělý bylinkový olej podle vlastního receptu můžete vyrábět jako na běžícím pásu. A schovat si ho nejen pro sebe, ale třeba jím i obdarovávat přátele.

Nedejte šanci plísni

Aby se olej nezkazil, stačí vlastně udělat jednu jedinou věc – bylinky před nakládáním usušit. „Viděla jsem spoustu videí, kde lidé nakládají do oleje čerstvé bylinky. Vypadá to krásně, jenže právě voda v nich může začít kvasit a to sebelepší olej nezachrání,“ vysvětluje Jana Bucharová.

Proto se toho nebojte, bylinky jemně, třeba v sušičce, nebo i v mírně vyhřáté troubě, usušte, a až pak je spojte s olejem.

close info Nick Alias / Shutterstock zoom_in Nikdy nenakládejte čerstvé bylinky. Jen si koledujete o zkvašení.

Jděte po kvalitě

To, že máte kvalitní bylinky, je samozřejmé. Stejnou kvalitu ale chtějte i po dalších ingrediencích, od oleje třeba po koření – můžete přidat například celý pepř nebo chilli papričky. Fantazii se meze nekladou.

close info kafi9944 / Shutterstock zoom_in Stačí dobrý olej a skvělých ochucovadel můžete mít plnou poličku. Skladujte je ale raději v temnu a chladnu.

V každém případě kupte co nejlepší olej. Zvlášť v případě, že pak chcete produkt používat za čerstva do salátu. „Olivový je nejvhodnější, protože se jeho chuť dobře pojí s bylinkami a když s ním dobře zacházíte, nekazí se,“ říká odbornice. To znamená držet lahvičku co nejvíc v temnu a chladu. Pak s na něm pochutnáte klidně celý rok.