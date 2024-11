Alexo, jedu domů: Co všechno pro vás udělá chytrá domácnost

Tereza Pavcová 8. 11. 2024

Každý to viděl v alespoň jednom sci-fi filmu. Dveře, které se otevřou bez dotyku i klíče. Auto, co samo startuje. Lednička, která objedná zásoby. Chytrý dům ale umí mnohem lepší věci. „Když přijedu domů, je to, jako by mě vítal, říká v našem podcastu o chytrých domácnostech Jaroslav Zeman.

Podcast o chytré domácnosti najdete TADY: Všechno zmíněné už ale ve skutečnosti pár let není žádné sci-fi. Systémy chytré domácnosti má doma celá řada z nás. Nekupovali jste snad posledních pěti letech žádný spotřebič? Pokud ano, téměř určitě je možné ho nějakým způsobem ovládat na dálku. A přestože právě spotřebiče si možná s chytrou domácností spojujeme podvědomě nejčastěji, mnohem lépe nám poslouží při úplně jiných domácích činnostech. close info U. J. Alexander / Shutterstock zoom_in Žaluzie, které se samy vytahují, pračka, která se sama zapne. To není budoucnost, ale docela běžná věc. Chytrá pračka? Přes aplikaci v telefonu, případně systém chytré domácnosti v tabletu, dnes snadno zapnete pračku, sušičku, lednici uvedete do prázdninového provozu, na troubě navolíte program pro pečení, na kávovaru zase, na jakou kávu zrovna máte chuť. Včetně rodinných profilů. „Jenže do kávovaru stejně musíte postavit hrnek a do pračky dát prádlo,“ říká Jaroslav Zeman, jednatel společnosti Somfy. „Chytré spotřebiče proto podle mě příliš nedávají smysl.“ To ale rozhodně neznamená, že je koncept chytré domácnosti nesmysl. Jen lépe funguje jinde. close info EnriqueDCorral / Shutterstock zoom_in Na dálku můžete ovládat třeba hlavice radiátorů nebo podlahové topení a zatopit doma už cestou z chaty. A naopak. Dobře propojené Konkrétních věcí, které dnes můžete ovládat na dálku, je celá řada. Vlastně byste našli jen málo věcí v domácnosti napájených elektřinou, které to potenciálně neumožňují. Můžete si pořídit chytré topení – ať to budou hlavice radiátorů, přímotopy nebo třeba podlahové vytápění. Stejně tak můžete ovládat třeba venkovní žaluzie, garážová vrata i domovní dveře, včetně zabezpečovací techniky. „Hlavním benefitem automatizace je ale propojení. Skutečnost, že hlavice radiátoru nemusí topit, když svítí slunce, na okně se automaticky roztáhne stínící prvek a pustí dovnitř slunce,“ popisuje Jaroslav Zeman ze společnosti Somfy. close info panuwat phimpha / Shutterstock zoom_in Scénáře chytré domácnosti by měly fungovat ideálně tak, abyste vy sami nemuseli na ovládání myslet. Celý scénář Aby ale tohle všechno fungovalo tak, jak má, je tedy potřeba jeden zastřešující systém, který vlastně sám ovládá jednotlivé prvky. Buď podle například aktuálního počasí, jako zmíněná okna, topení, klimatizaci a podobně. Nebo podle vámi nastavených scénářů, jak se jednotlivým situacím v chytré domácnosti říká. „Já mám například scénář příjezd domů,“ vysvětluje Jaroslav Zeman. „Ten odblokuje dům, odemkne dveře, respektive otevře garáž a rovnou i rozsvítí v chodbě, pokud je to potřeba.“ close info Halfpoint / Shutterstock zoom_in Většina systémů už dnes funguje bezdrátově a tak je bez potíží namontujete i do starší stavby. Nový i starý Chytré systémy navíc postupně zlevňují tím, jak se vyrábějí častěji a používají ve větším množství. Dnes už tedy nejde o nějakou vymoženost pro milionáře, ale něco, co ulehčí život komukoli. „Navíc by to celé mělo fungovat bezdrátově. To samé tedy můžete použít často v novostavbě, stejně jako ve starém domě. Aniž byste museli kopat do zdí,“ dodává Jaroslav Zeman. Související články close Podcasty Tohle podle designérky do ložnice nepatří. Lépe usnete ještě dnes. close Podcasty Napsat nebo zavolat? Odborník radí, jak se rozhodnout.

