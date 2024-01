close info NataliBr

Tereza Pavcová 5. 1. 2024

Máte taky tendenci v zimě obsypávat krmítko na zahradě vším, co vám přijde pod ruku? Pozorovat ptáky, ale jinak nezasahovat? Možná to není úplně dobře. „Dřív se doporučovalo mít krmítko stále plné, dnes už to neplatí,“ vysvětluje v podcastu ornitoložka Dita Hořáková. Alespoň kvůli čištění.

Celý podcastový rozhovor s ornitoložkou si poslechněte přímo TADY: Hýčkat si na zahradě krmítko. Nebo klidně dvě či tři. Nebo si jedno postavit alespoň na balkon či za okno. A v zimě sypat a pozorovat, jak ptáčkům chutná. Třeba i určovat, které druhy k vám přiletí. Je to samozřejmě záslužné a pro ptáky vítané přilepšení. Mít krmítko je ovšem i zodpovědnost. Za dobře vybraný zob a čisté prostředí, kde ptákům nic nehrozí. Mimo jiné díky tomu, že krmítko pravidelně sundáte, prohlédnete a vyčistíte. close info iMarzi zoom_in V zimě ptáčkům dopřejte, ale s množstvím to nepřehánějte. Pozor na síťky Až budete krmítko sundavat, nezapomeňte odstranit z něj i ze zahrady taky všechny plastové zbytky po krmných tyčkách a lojových koulích a příště už je tam především nedávejte. Koule se sice v síťkách prodávají, ale ty slouží jen k převozu, na zahradě nemají co dělat. „Ptáci se do nich mohou zamotat, nebo pak prázdnou síťku třeba sežere pes a ani jedno není dobré,“ vysvětluje ornitoložka. Koule proto pokládejte buď do krmítka, nebo si pořiďte speciální nosiče, kam jich rovnou můžete umístit víc. close info Margy Crane zoom_in Plastové síťky na zahradu nepatří. Koule i semínka z nich vždy vyjměte. Smetáček i savo Jak tedy krmítko správně vyčistit? „Pokud se v něm drží zbytky potravy, klidně každý den ho vymeťte,“ doporučuje Dita Hořáková. Alespoň jednou za měsíc je ale potřeba důkladnější úklid. Krmítko nejlépe stáhněte ze zahrady, pečlivě vymeťte, přetřete slabým roztokem sava a pak nechte pečlivě vyschnout alespoň přes noc. Nemoc v krmítku Proč nestačí, že krmítko vysychá jen samovolně? „Může za to trichomonáza, takzvaná krmítková nemoc,“ vysvětluje ornitoložka. „Přenáší se kapénkovou infekcí nejčastěji právě a krmítku, kde společně zobe víc ptáků, a je pro ně smrtelná. Třeba populaci zvonka zeleného snížila až na třetinu.“ Důležité je ale pozorovat i krmítko, které pravidelně čistíte. „Když vidíte načepýřeného, nemocného ptáčka, je důležité krmení hned přerušit, třeba i na několik dní, aby se ptáci neshlukovali. A krmítko samozřejmě znova vyčistit.“ close info Sergey Neanderthalec zoom_in Čím pestřejší bude skladba krmiva, tím víc ptáků přilákáte. Co dovnitř? Až krmítko znovu vyschne, naplňte ho. „Pro ptáky jsou dobře stravitelná slunečnicová semínka, k nim přidejte ořechy – vyloupan vlašáky, ale i celé půlky, které si mohou ptáci někam odnést. Hodí se i neslazené sušené ovoce,“ vypočítává Dita Hořáková. „Nezapomeňte nasypat nejen do krmítka, ale i pod něj, někteří ptáci totiž neradi sedají do krmítka. Vybírejte kvalitní potravu a nepřehánějte to, ale snažte se o pestrost. Protože čím pestřejší skladba bude, tím víc druhů můžete přilákat.“ Související články close Podcasty Krmíte labutě starým chlebem? Hned s tím přestaňte, podle se odbornice pro ně víc hodí toto jídlo close Podcasty Rychlené narcisy a hyacinty: S tímto jednoduchým fíglem se vám obsypou květy i příští rok video

