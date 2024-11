Podcast: Záchranná mise pro zrezlé náčiní. Za hodinu jako nové.

Tereza Pavcová 29. 11. 2024 clock 2 minuty

Najít zrezlé náčiní zapomenuté na zahradě nepotěší nikoho. Zvlášť, když je to oblíbený kousek. Protože tak dobře sedí do ruky. Nebo zkrátka proto, že to byl taky zatraceně drahý kousek. „Většinou je můžete zachránit,“ uklidňuje v našem podcastu zahradní odbornice Jana Bucharová.

Poradnu nejen o zapomenutém náčiní najdete TADY: Jdete si tak na obhlídku omrzlých záhonů. Nic zlého netuše prohlížíte, jak na keříky listů kreslí jinovatka, kde se odhrnul mulč a kde bude potřeba na jaře dosadit to, co letos sežrali slimáci. V tom je spatříte. Krčí se někde v koutě, tam, kde ještě před pár týdny skrývala jejich přítomnost olistěná větev nebo trs trávy. Nůžky, lopatka, plecí očko. Možná dokonce motyčka nebo menší hrábě. Jenže po těch pár týdnech jsou už pěkně orezlé. Vyhodit je? To by byla škoda a taky pořádné plýtvání. Znovu uvést poničené zahradní náčiní do provozu přitom není nic těžkého. close info I am Kulz / Shutterstock zoom_in Rzí pokryté nástroje by byly při práci jen pro zlost. Odstraníte ji ale překvapivě snadno. Plecí nástroje S nástroji, které jsou z jednoho kusu a nemají vlastně ostré hrany, to bude docela snadné. „Postačí odstranit veškerou rez,“ říká Jana Bucharová, odbornice na zahradní témata časopisu Receptář. Náčiní nechte nejprve dokonale vyschnout a pak se pusťte do odstranění. Jak na to? Postačí vám obyčejný ocet. Nástroj do něj celý ponořte, případně kolem orezlých částí omotejte hadřík namočený v octu. Ráno byste měli rez snadno setřít. Někteří zahradníci doporučují přidat ještě k octu sůl, která napomůže rozpouštění i očištění. Nůžky a další čepele

S nimi je to trochu složitější, protože pobyt venku je připraví nejen o lesk, ale i o ostrost. A co neudělá příroda, dokončíte vy, až je budete zbavovat rzi jako v předchozím bodu. I v případě ostrých nástrojů tím ale určitě začněte. close info JulieK2 / Shutterstock zoom_in Čisté a seřízené nůžky rozhodně namažte, stejně jako další náčiní složené z více kusů. „Nůžky pak možná budete muset celé rozebrat, rez pečlivě odstranit z každé části zvlášť, a teprve pak je zase složit,“ popisuje odbornice. Poté je bude potřeba ještě seřídit – tedy dotáhnout tak, aby k sobě čepele pěkně pasovaly a dál dobře střihaly. A pravděpodobně i nabrousit. Ostré hrany Nabrousit budete potřebovat nejen nůžky, ale i třeba motyčku – prostě všechno, co se má někam snadno „zakousnout“. Pokud máte doma brusný kotouč, případně přímo elektrickou brusku, zvládnete to sami. „Nebo si v okolí najděte šikovného opraváře, kterému tuto práci můžete svěřit,“ doporučuje Jana Bucharová. Ten pak za vás nástroje dál opečuje – namaže i seřídí. S mazáním si ale pohrajte i v případě, že opravujete sami. Nástroje tak v nejlepší formě počkají do další sezony a budou vám sloužit ještě dlouho. close info yackers1 / Shutterstock zoom_in Náčiní, které potřebuje ostré břity nebo hrany, nechte nabrousit. Související články close Podcasty Podcast: Zahradničení bez rytí? Ušetří práci. Ale jen někdy. close Podcasty Odkvetlé chryzantémy leda do kompostu? Víme jak na to, aby přežily!

