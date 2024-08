Povinný sex jednou týdně? Nebo snad jednou za měsíc či půl roku? Kam se ztratila ta jiskra, kterou jste k sobě hořeli na začátku? Možná vyhasla. S trochou práce ji ale můžete znovu zažehnout. I když třeba trochu jinak. „Vedu lidi k tomu, aby se znovu sblížili na všech úrovních,“ vysvětluje v našem podcastu vztahová koučka Denisa Říha Palečková.

Podcastový rozhovor nejen o partnerském sexu je přímo TADY:

Na začátku vztahu můžeme mít někdy pocit, že prožíváme příběh jako z románu. Nebo z filmu, a nejen toho hollywoodského, klidně třeba z porna. O společné chvíle není potřeba zvlášť pečovat a týká se to i těch intimních. Jenže to se časem může změnit. A tahle bezpracná blízkost začne chybět. Někdo ji hledá jinde, někdo rezignuje. Lepší je ale začít na ní znovu pracovat.

Začít znova

Důvodů, proč ve vztahu chybí sex, může být spousta. Třeba jste si po letech příliš podobní a už se tolik nepřitahujete. Chybí ono prvotní tajemno, chemie. Nebo jste se oddálili. Třeba proto, že mezi vámi leží moc nevyřčených problémů a emocionálních zranění. „S uzavřením se logicky mizí ze vztahu duševní i fyzická intimita,“ potvrzuje koučka. „Ale aby byl vztah opět živý, potřebuje být opět živý i na úrovni těla, ne jen duše a lásky. Proto se na kurzech snažím, aby se lidé s druhým sblížili komunikačně i tělesně. S tím sbližováním se postupně začnou postupně projevovat věci, které nás předtím oddálily.

close info DavideAngelini / Shutterstock zoom_in Někdy je těžké znovu se začít přibližovat. Třeba po emocionáních zraněních. Vždy to ale jde.

Tohle jsem já

Začít pracovat na vztahové jiskře ale můžete klidně i sami. Přímo na sobě. „Mnoho žen má v naší kultuře očekávání, že se objeví ten správný partner, který se jich bude dotýkat správným způsobem a otevře jejich sexualitu. Většina žen však takové štěstí nemá,“ popisuje ve své knize Tajemství šťastných vztahů koučka Denisa Říha Palečková. Doporučuje proto začít hledat především v sobě. Tím, že objevíme vlastní cesty ke slasti a k vlastní sexualitě. Třeba pomocí smyslových masáží, s lektorem, nebo jednoduše pomocí masturbace.

close info Nutlegal Photographer / Shutterstock zoom_in Nebojte se sami objevovat svou sexualitu.

Nestydět se mluvit

Když zjistíte, co se vám líbí, můžete se nejen objevovat, ale taky to povědět partnerovi. I když to může být ze začátku hodně těžké.

„Vyrostli jsme v kultuře, která je z doteků sama sebe minimálně na rozpacích. A nám pak chybí vědomí toho, co chceme, i slovník, kterým bychom to popsali druhému,“ vysvětluje v knize lektorka. Když to ale zkusíte jednou, podruhé, začne to být snazší. Nemusíte rovnou mluvit, někdy je lepší třeba ukázat.

„Trénujeme to tak i na kurzech pro páry. Zkoušíme třeba intenzitu a sílu příjemného dotyku na předloktí. Každý z nás to má totiž nastavení jinak a tak ani nemůžete čekat, že by to někdo automaticky věděl nebo uhodl,“ vysvětluje lektorka, proč je důležitá otevřenost a upřímnost.

close info PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock zoom_in Dotýkejte se, hlaďte se. Intimita není jen o sexu, ale zkrátka o blízkosti.

Není to jen o sexu

Tohle teď možná slyšet nechcete. Jenže je to fakt. Partnerská intimita není jen o sexu a sex není vždycky o pronikání. Je dobré na to pamatovat třeba ve chvílích, kdy se sex vytratil spíš ze zdravotních důvodů.

Problémy s erekcí, ale taky poporodní zranění, hormonální změny spojené s přechodem, problémy po nejrůznějších operacích, chronické bolesti. Pak je na řadě kreativita a co největší otevřenost. „Dotýkejte se, hlaďte se, zkoušejte, co vám dělá dobře. Sami nebo ve dvou. I to je cesta, jak zase najít tu pomyslnou jiskru,“ doporučuje na závěr lektorka.