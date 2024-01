Cítíte se malátní, škrábe vás v krku, stoupá teplota i panika. Co by to mohlo být, přemýšlíte? Nemám si udělat domácí test? Záleží na vašem pocitu i zdraví. „Pokud jste jinak v pořádku, není vlastně rozdíl, jestli onemocníte chřipkou, covidem nebo jiným virem,“ vysvětluje praktická lékařka Ludmila Bezdíčková.

Celý podcastový rozhovor s praktickou lékařkou, nejen o virózách a nachlazení, si poslechněte tady:

Zůstaňte doma

„Nejlepší je, když zalezete do postele, budete pořádně pít a odpočívat a necháte tělo, aby se s nákazou vypořádalo samo,“ radí praktická lékařka. Kdy už byste to na něm nechávat neměli? „Pokud se nemoc příliš vleče nebo když se příznaky třeba po zlepšení vrátí,“ vypočítává Ludmila Bezdíčková.

close info Marcos Mesa Sam Wordley zoom_in Pár dní v posteli bývá ta nejúčinnější léčba.

„Nebojte se ale přijít i v případě, že jste zkrátka úzkostní a bojíte se, co by to mohlo být. Nikdo se na vás zlobit nebude.“ A platí to samozřejmě i pro všechny, kdo spadají do některé rizikové skupiny. Třeba mají problém se srdcem, plícemi, jiné zdravotní potíže, které může viróza hodně zhoršit. Pak je návštěva praktika určitě na místě. Nebo aspoň telefonát.

Zavolejte, napište

Jestli něčemu pandemie pomohla, tak je to rozvoj takzvané telemedicíny. Naprostá většina praktických lékařů je dnes dostupná po telefonu i na emailu a vy můžete tímto způsobem svého lékaře požádat o radu, aniž byste nutně museli do ordinace. A když na návštěvu dojde? Zase se nejdřív svěřte technice. Můžete se tak objednat na konkrétní čas nebo alespoň přijít v době, která je vyhrazená pro nemocné pacienty (a nehrozí, že někoho nakazíte), nebo kdy naopak nebývá nával a nebudete dlouho čekat. To za jeden email nebo telefonát stojí.

close info fizkes zoom_in Máte už roušek plné zuby? Do čekárny k lékaři, zvlášť když se necítíte dobře, byste si ji ale vzít měli. A platí to i pro lékárnu.

Vezměte si roušku

Možná už jste z toho otrávení, protože skoro dva roky jste bez ní nemohli nikam. Jenže roušky jako takové nejsou nic špatného a rozhodně ne ve chvíli, kdy se necítíte dobře. „Hodně se osvědčují právě v čekárnách u lékaře, kam přichází hodně nemocných lidí,“ popisuje Ludmila Bezdíčková. „A když si sednete vedle někoho, kdo kašle, zvyšujete samozřejmě riziko nákazy.“

Proto když už se vypravíte ke svému praktikovi a máte pocit, že na vás něco leze, nebo už opravdu nemocní jste, nezapomeňte roušku doma. Nestrávíte v ní ostatně dlouhou dobu a třeba tak pomůžete ochránit někoho, pro koho by vaše viróza mohla představovat velký problém.