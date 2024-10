Jak si kdo ustele, tak si taky lehne. To není žádné přežité úsloví. Nevhodné zařízení ložnice totiž rozhodně má na spánek vliv. „Změnit některé věci přitom můžete okamžitě, bez složitých úprav,“ říká v podcastu interiérová designérka Jana Vařechová.

Někdy může za špatný spánek nemoc nebo stres a jindy třeba to, že jsme si úplně dobře nerozmysleli, jak bude místo, kde spíme, vypadat. Některé věci do ložnice zkrátka nepatří a jestli se chcete zase dobře vyspat, zkuste se jich zbavit. Klidně ještě dnes.

close info Ground Picture / Shutterstock zoom_in Přírodní materiály dovedou vyvážit i trochu umělotiny.

Jako v přírodě

„Sami jsme z přírody a tak je pro nás nejpřirozenější usínat v obklopení přírodními materiály,“ říká interiérová designérka Jana Vařechová, jejíž práci najdete na www.interierydopuntiku.cz. Nemusí to samozřejmě platit dokonale. Radí ale každý kus, který není úplně přírodní, něčím takovým vyvážit. Laminátovou podlahu třeba dřevěnou postelí a lněným povlečením. Plastovou lampu zase bavlněnými závěsy.

close info Aquarius Studio / Shutterstock zoom_in Červená? Proč ne, když to bude správný odstín.

Špatná barva?

Tohle prý tak úplně neplatí. Ano, kdo je citlivější, asi bude chtít mít ložnici plnou konejšivých a měkkých tónů. Pokud je ale červená vaše oblíbená barva a nijak vás neznepokojuje, není důvod ji z ložnice vyhánět. „V každé barvě je možné vybrat takový odstín, který je použitelný i do ložnice,“ zdůrazňuje designérka. „Spíš než výmalba vás bude rušit špatně umístěná postel nebo trvale svítící stand-by diody.“

close info Xavier Lorenzo / Shutterstock zoom_in Pracovní stůl do ložnice nepatří. Napněte všechny síly a přestěhujte ho jinam.

Prostor bez práce

S diodami a obrazovkami ostatně souvisí i další problematická oblast. „Ložnice by měla být opravdu zasvěcená spánku a odpočinku. To znamená žádné pracovní nebo hrací koutky,“ vysvětluje odbornice. Když už je opravdu nemůžete mít nikde jinde, doporučuje podobné kouty co nejlépe schovat. Rozhodně tak, abyste na ně neviděli z postele. A bez práce se vám hned bude odpočívat o sto procent lépe.