Potíte se už jen při pomyšlení, že budete muset jít ven. Nedejbože do města. Na dobu delší než pět minut. Vezměte si něco na hlavu, sluneční brýle a hlavně – dobře vyberte oblečení! „Něco, v čem se nebudete moc potit a hlavně se budete cítit příjemně,“ radí módní návrhářka Lucie Marková v našem podcastu. „Co vám dodá určitou lehkost.“

Dusné a horké léto si určitě užívá každý, kdo ho může trávit v chládku pod stromem nebo někde u vody. Když ale musíte vyrazit do rozpálených ulic nebo se třeba popovézt kousek veřejnou dopravou, budete rychle zpocení až za ušima. Tím, co vám pomůže se ochladit, je mimo jiné oblečení. Ve správných střizích a materiálech vám zkrátka i v horku bude o něco lépe.

Experimentuje se střihy

Nebo spíš neexperimentujte – vsaďte jednoduše na to, co se osvědčuje už staletí. „Volné střihy jsou jasná volba,“ radí odbornice. Při pohybu lehce vlají kolem těla a tím vlastně vytvářejí příjemný vánek, který ochladí všechno, co je pod ním.

close info Sergii Figurnyi / Shutterstock zoom_in Volnější střihy, včetně třeba volánů, tělo v pohybu ochlazují.

„Pokud můžete, přimlouvala bych se i za trochu větší průramky,“ dodává ještě návrhářka. Tedy o něco větší prostor v podpaží. Neznamená to, že se budete potit méně. Látka ale nebude mít takovou plochu, do které může pot nasáknout, a tak třeba na schůzku nebo do obchodu nepřijdete s obrovskými koly potu v podpaží.

Sázka na přírodu?



Přírodní materiály. Len, bavlna, hedvábí, viskóza. To je o první, co většinou uslyšíte, pokud jde o letní oblékání. „Obecně se říká, že ideální jsou bavlna a len a je to určitě pravda,“ potvrzuje odbornice, má ale své výhrady. „Jenže Len se příšerně mačká, na bavlně je, pokud se zpotíte, zase všechno vidět.“

Někdy je proto dobré sáhnout po modernějších materiálech, které nabízejí lepší vlastnosti, než ty čistě přírodní.

„V poslední době jsem si hodně oblíbila takzvané punto. To je viskóza, tedy přírodní materiál, s příměsí kvalitního polyesteru. Díky tomu se nemačká a není na něm tolik vidět pot, ale zároveň je prodyšný a celkově příjemný.“

close info Alena Ozerova / Shutterstock zoom_in Z funkčních materiálů nemusí být jen sportovní oblečení.

Hlavně kvalitně

Možná si teď řeknete, třeba při sledování právě probíhajících sportovních přenosů z olympiády, že sportovci přece taky nenosí lněná a bavlněná trička. A budete mít naprostou pravdu.

„Přesně z toho důvodu v létě nezavrhuji ani umělé materiály. Musí ale být v té nejvyšší kvalitě,“ upozorňuje Lucie Marková. „V levném polyesteru vám bude příšerně. Pokud ale máte třeba právě látky, které se vyrábějí pro sportovce, pro olympioniky, a i ty je možné běžně koupit, bude vám v nich neuvěřitelně dobře.“