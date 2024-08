„Ahoj a stavte se večer,“ volají na vás sousedi zvesela přes plot, jen co zabouchnete dvířka od auta. Z počátečního těšení se za chvíli možná stane zděšení – co jim přinesete? „Je dobré s sebou něco vzít,“ radí v našem podcastu odborník na etiketu, Daniel Šmíd. Spíš než na velká gesta se ale zaměřte na maličkosti, které potěší.

Podcast nejen o sousedských vztazích si přehrajte TADY:

Dobré sousedské vztahy jsou poklad. A hýčkat se dají třeba i pomocí společných návštěv. Je vlastně jedno, jestli si domluvíte sedánek při nějaké příležitosti, nebo jen proto, že jste se dlouho neviděli. Přinést s sebou nějakou pozornost se zkrátka sluší. Většinou bez přemýšlení sáhneme po nějaké lahvi alkoholu. Přitom je celá řada věcí, s nimiž možná zazáříte víc. A téměř jistě máte většinu z nich po ruce.

close info Ground Picture / Shutterstock zoom_in Poděkování za to, že vás sousedi zvou k sobě domů, vždy potěší.

Tady jsem si dovolil…

Na lahvince není obecně nic špatného. Jenže nevíte, jestli paní domácí není zrovna po žlučníkovém záchvatu, nebo jestli to soused včera nepřepísknul v místní pivnici. A když přinesete lahev alkoholu, můžete tím vyvolat zbytečné rozpaky, protože dnes se pít nebude a co tedy s ní?

Něco jiného je, pokud si dlouho slibujete, že společně ochutnáte víno nebo pálenku, které jste přivezli z dovolené. Nebo pokud jde o třetí posezení během dovolené a vy se těšíte, až si po celodenním sekání trávy dáte zasloužené pivo, ale zároveň nechcete sousedovi vypít sklep. Pak je lahev na místě. Ale spíš než o pozornost pro hostitele je to takový příspěvek k občerstvení.

close info encierro / Shutterstock zoom_in Klidně natrhejte pár švestiček. Nebo sesbírejte ořechy.

Tohle je pro vás

Možná si teď říkáte, co tedy přinést? Vlastně cokoli, co nějak vyjadřuje vaše poděkování za pozvání. Tedy jakoukoli pozornost takzvaně ze srdce. Jestli máte čas a posezení plánujete třeba na další den, nebo jste zrovna pekli, je skvělou volbou třeba koláč. Nebo chleba. V tomto případě rozhodně platí, že vlastnoručně vyrobená pozornost se počítá dvojnásob.

Ostudu si rozhodně neuříznete ani něčím „ze zahrádky“. Zavařeninou, která se letos tak povedla. Nebo několika květinami na stůl. A nebojte se přinést ani pár obligátních švestek, zvlášť když víte, že soused žádné nemá.

close info MDV Edwards / Shutterstock zoom_in Upečte třeba buchtu. Ale netrvejte na tom, že se musí hned sníst!

Pozornost, ne nutnost

Daniel Šmíd upozorňuje ještě na jednu důležitou věc. „To, co na návštěvu přinesete, berte opravdu jako dárek. Tedy darujte, ale nevnucujte.“ Doporučuje vyvarovat se toho, že je nutné třeba koláč hned sníst nebo zavařeninu ochutnat. Darovali jste a co s tím darem obdarovaný udělá, to už je zase na něm. „Tak se z dobrého záměru nestane špatný výsledek,“ uzavírá odborník.