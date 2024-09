Strávili jste celé léto po výletech a s přáteli a na poslední chvíli toužíte po vlastní zelenině? Nebo byste si ještě rádi prodloužili sezonu večeří z vlastní zahrady? „Smysl má vysít ještě saláty,“ říká v podcastu naše odbornice Jana Bucharová. „Jsou překvapivě otužilé.“

Podcastovou poradnu nejen o podzimním setí si přehrajte TADY:

Sice se krátce ochladilo, jenže teplé dny podle všeho ještě přijdou. A jestli je možné na oteplování najít něco pozitivního, tak to, že nám všem prodlouží sezonu. Ne nějak závratně, ale na drobnou druhou sklizeň to je.

Listové saláty prodlouží sklizeň až do prvních mrazů.

Rychlost je výhoda

Už samozřejmě nemůžete do záhonu naházet jen tak něco a kdybyste čekali, až vám doma vyklíčí semenáčky, taky to bude trvat příliš dlouho. Co ale vyklíčí a vyroste opravdu rychle, to jsou saláty. „V případě hlávkových by hodně záleželo na počasí. Sázkou na jistotu jsou ale listové,“ vysvětluje Jana Bucharová.

Otužilé listy

Co tedy zasít? Zkusit můžete směsi, většina semenářství totiž nabízí takové, které se vyložené hodí k řezu mladých křehkých lístků. Jestli si ale raději listy na talíř vybíráte sami, určitě neprohloupíte s těmito saláty:

kadeřavé saláty

polníček

rukola

asijské odrůdy jako jsou mibuna a mizuna

Mangoldu a špenátu chladnější počasí vyloženě prospívá.

Samozřejmě špenát, který je taky vlastně salát a podzimní pěstování mu svědčí mnohem víc, než to letní. A pokud byste měli na záhonech ještě málo zeleně, přidejte i mangold a kadeřávek.

Na záhonu pak saláty přikryjte netkanou textilií nebo folií.

Dobrá péče

Nemyslete si, že když nepanují letní vedra, můžete nechat semínka na záhonu bez dozoru a pak si jen přijít pro pochoutku. Počítejte s tím, že budou potřebovat dostatek vláhy, aby pěkně zakořenila i rostla.

„Až přijdou trochu chladnější noci, přikryjte je folií nebo netkanou bílou textilií,“ doporučuje odbornice. Obě vám krásně prodlouží sklizeň. Protože i když už neporostou, v záhonu zůstanou lístky připravené ke sklizni lépe, než v lednici.