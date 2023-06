Dešťovka v sudu se kazí a líhnou se v ní komáři? Stačí udělat jednoduchou věc

Chcete vědět, jak zachovat vodu nejen v jezírku, ale hlavně v sudu čistou? Vyzkoušejte jednoduchý a levný postup, který navíc neškodí přírodě. Zajímá vás, jaké ryby může v jezírku chovat i úplný začátečník? To vám v podcastu iReceptář do ucha řekne Jana Bucharová.

Dešťová voda je zadarmo a k zalévání je navíc mnohem lepší než ta z kohoutku – není tak studená a má navíc vlastnosti, které rostlinám víc vyhovují. Není tedy nic snazšího než ji z okapů svést do sudu. Ale jak to udělat, aby se v něm voda nekazila?

Zahradní sud se zálivkou se stává častým útočištěm pro larvy komárů. Zdroj: Profimedia

Řasy a komáři milují slunce a pohodu

Pokud chcete mít vodu čistou, nezkalenou, měli byste sud vyprázdnit každých 10 dní. Komáři mají rádi vodu teplou a stojatou, proto je lepší stavět sud na sbírání dešťovky do stínu. A proč vodu vypotřebovat zrovna v maximálně desetidenním intervalu? Protože právě deset dní potřebuje komár na vylíhnutí.

Až bude sud bez vody, vypláchněte ho octem – mikroorganismy ho nemají rády a voda ze sudu při zalévání neuškodí ani rostlinám ani zvířatům.



Komáří larvy sice žijí ve vodě, ale aby mohly dýchat, vystrčí těsně nad hladinu zadeček, který jim dýchání umožňuje. Zdroj: 123rf.cz

Do jezírka kapry?

Pořídit si kapry, japonské barevné koi kapry nebo třeba jesetera není tak složité, jak by se mohlo zdát. Základním předpokladem ale je dostatečně velké jezírko. „Mělo by mít aspoň 12 čtverečních metrů a do hloubky aspoň metr a půl,“ vysvětluje v podcastu Jana Bucharová. Ryby pak jezírko přirozeně vyčistí – od řas i komářích larev. V čištění jim pomohou i správně zvolené rostliny, které vodu okysličují. A v neposlední řadě můžete do jezírka přidat speciální bakterie, které řasy rozloží.

Jezírko z květináče

Třešinkou pak může být ponorné čerpadlo s fontánkou – okysličuje a rozpohybuje vodu, což je nejen zdravé, ale i krásné na pohled.

A co když jezírko nemáte, ale přesto toužíte po uklidňujícím zurčení vody? Bude vám stačit velký květináč nebo třeba dřevěný soudek, podívejte se ve videu:

Jednoduchý, ale účinný trik s olejem

Komáří larvy sice žijí ve vodě, ale aby mohly dýchat, vystrčí těsně nad hladinu zadeček, který jim dýchání umožňuje - vypadá to, jako by larvy visely z hladiny dolů. Pokud se chcete larev zbavit, potřebujete jim zamezit v dýchání. A na to stačí obyčejný kuchyňský olej. Přilévejte ho po troškách a vždy chvíli počkejte, až vyplave na hladinu. Až se malá oka spojí ve velká – jako na mastné polévce – můžete s přiléváním přestat.

Druhý den s touto vodou můžete zalévat, olej rostlinám neuškodí. Jen se při zálivce vyhněte listům, na kterých byl olej vytvořil neprodyšný film.

Sud s vodou nezapomeňte zakrývat, hustou sítí nebo třeba víkem, ideálně s otvorem pro okap.

