5. 7. 2024

Kouzelné slovo dotace. Je lákavé, protože kdy jindy vám někdo zaplatí za to, že se vám bude lépe bydlet. Dotační programy ale mají taky své podmínky a než z některého zažádáte o peníze, měli byste vědět, co musíte splnit. „Osobně doporučuji svěřit žádost někomu, kdo se o ni postará od A do Z,“ říká v podcastu Michal Průša ze společnosti HBS.

Rozhovor o rekonstrukcích a dotacích si poslechněte TADY: Podmínek není mnoho. Všechny jsou ale důelžité a je dobré o nich vědět i proto, abyste později nebyli zklamaní. Je to vaše? Jestli si nemovitost jenom pronajímáte, nebo třeba užíváte byt, který ale vlastní váš rodič, máte s dotacemi smůlu. O dotace může vždy žádat jenom někdo, komu do určité míry nemovitost patří. I tak jde ale o poměrně širokou skupinu a záleží i na konkrétní dotaci.

Třeba v dotačním programu Oprav dům po babičce mohou žádat i spoluvlastníci (nesmí ale vlastnit ani spoluvlastnit žádnou jinou nemovitost, třeba chatu a podobně). Nová zelená úsporám i její verze light se zase týká i podílníků v bytových družstvech a samozřejmě Sdružení společenství vlastníků. close info Frank Oppermann / Shutterstock zoom_in Opravovaný či stavěný dům můžete vlastnit, v některých případech i spoluvlastnit Kolik vám je? To naopak vůbec nehraje roli. I když to tak v některých popisech dotací vypadá, je jedno, jestli budete dům po babičce" opravovat ve dvaceti nebo šedesáti. Výhodou ale může být, kolik vás je. Právě v tomto dotačním titulu totiž dostanete ještě bonus za každé nezletilé dítě v domácnosti. Co to stálo? Na každou položku, kterou chcete zahrnout do žádosti o dotace, musíte mít účet, od šroubků po solární panely. Je to jeden z důvodů, proč je o hodně snazší, když za vás o dotaci žádá například firma, která úpravy či stavbu provádí. close info Kmpzzz / Shutterstock zoom_in Účet na všechno, včetně provedené práce. Co si uděláte sami vám nikdo neproplatí. Kdo to udělal? Další bod pro stavební firmu. I práce se samozřejmě účtuje, jenže co si uděláte svépomocí, to nemůžete naúčtovat vůbec nikomu. Proto je pravda, když se říká, že co si umíte udělat sami, na to se většinou žádat o dotaci nevyplatí. U některých položek, jako je zateplení, to ani není možné, protože v podmínkách programu přímo stojí, že je musí provádět odborníci. close info Andrey_Popov / Shutterstock zoom_in Vypočítat energetický průkaz budovy není legrace a proto je lepší svěřit tyto náležitosti specializované firmě. Jak to vykážete? K úspěšné žádosti o dotaci je nutné doložit projektovou dokumentaci a taky nový průkaz energetické náročnosti budovy. Pokud tohle běžně neděláte, je to další důvod přenechat starost o dotace firmě, která s tím už má zkušenosti. Kolik toho bude? Pamatujte si, že čím víc úprav provedete, tím větší částku můžete z dotačního programu získat. Nemá proto smysl dělat třeba jen část zateplení a už ne měnit okna nebo dveře. Lepší je přidat třeba ještě fotovoltaiku a zelenou střechu. Když změníte jen jedinou věc, třeba pořídíte čerpadlo, spolkne většinu financí z dotace její zprostředkování. Proto se vyplatí v tomto případě nečekat a nejlépe s radou od dobrého projektanta udělat najednou všechno, co jde.

