Býk, vodnář nebo štír? To v astrologii ve skutečnosti vůbec nestačí. Aby vám horoskop něco řekl, musíte toho vědět víc. „Jestli vás to opravdu zajímá, navštivte alespoň jednou za život astrologa,“ radí v našem podcastu astroložka Olga Krumlovská.

Podcast nejen o druhém znamení najdete přímo TADY:

Třeba byste si i rádi občas nějaký horoskop přečetli. Jenže se vám ještě nikdy nestalo, že by opravdu vypovídal o tom, co vás čeká. Nebo na co jste si měli dát pozor. Na vině může být to, že nejdete dostatečně do hloubky. V horoskopu i při určení vlastního znamení.

Jedno znamení? Ne! Ve skutečnosti máte dvě.

Nejen podle data

Důvod, proč jsou na vás horoskopy krátké, může být úplně jednoduchý – zkrátka jste nikdy neměli ten správný. „Když vycházíte jen ze znalosti slunečního znamení, nestačí to, nefunguje,“ potvrzuje odbornice. „K tomu, abyste opravdu mohli něco zjistit, potřebujete znát svou hodinu a minutu narození.“

Druhé znamení můžete zjistit i sami, třeba na internetu.

Pátrání na vlastní pěst

Zjistit druhé znamení není tak úplně složité. Potřebujete jen znát svou přesnou hodinu a minutu narození. „I na internetu najdete stránky, které nabízejí výpočet druhého znamení zdarma. Stačí zadat potřebné údaje,“ říká astroložka. „Pak z takzvaného astrologického kolečka zjistíte alespoň ascendent, v němž jste se narodili.

Postavení duše

Ve skutečnosti tak podle odborníků není dvanáct znamení, s nimiž jsme zvyklí počítat, ale dalších dvanáct „druhých“ a tím pádem existuje 144 možných kombinací. „A to pořád ještě nepočítáme s vlivem planet v dané chvíli,“ směje se odbornice. „Informace už ale mohou být přesnější.

S hledáním správného ascendentu nejlépe pomůže astrolog.

Co vlastně druhé znamení ukazuje? Je to postavení Měsíce a podle astrologů představuje duši. „S tímto vědomím už můžete trochu pracovat a třeba podle podrobné knihy zjistit, co by vás v daném roce mohlo čekat,“ dodává ještě odbornice. Zdá se vám to příliš složité? Pak doporučuje svěřit se do rukou dobrého astrologa. „S informacemi od něj pak najednou můžete objevit, že horoskopy vlastně fungují.“