Děsí vás obsah škodlivin v komerčně pěstované zelenině? A co teprve, když se dozvíte, že možná bude i v té ze zahrádky? „Není důvod k panice,“ vysvětluje v poradně podcastu naše odbornice Jana Bucharová. A rovnou přidává několik osvědčených rad, jak množství nechtěných látek snížit.

Možná už teď vybíráte, jaké druhy salátu se letos zazelenají ve vašem skleníku nebo pařeništi. Nebo už sejete nejranější odrůdy, které si vychutnáte začátkem dubna. S vidinou té nejčerstvější a nejzdravější zeleniny. Jenže co když to tak není? „Saláty pěstované v domácím skleníku prý obsahují dusičnany, stejně jako ty z obchodu. Co s tím?“ napsala nám čtenářka do poradny. Je to pravda a zároveň žádná tragédie.

Bez hnojení

Jak se dusičnany (a už ten název zní vlastně hrozivě) do salátu dostanou? Jednou z cest jsou hnojiva, a to jak přírodní, tak ta chemická. Velké přihnojování totiž může vést právě k jejich tvorbě v zelenině. Přitom k němu není důvod. „Saláty nejsou příliš náročné na půdu a když jim dopřejete třeba jen běžný substrát obohacený kompostem, poskytnou i tak pěknou úrodu,“ radí Jana Bucharová.

close info GenOMart / Shutterstock zoom_in Pěstujete saláty ve skleníku? Hlídejte si stínění i čistotu skel.

Budiž světlo

Co ale podporuje tvorbu nežádoucích ještě víc, je světlo. Nebo spíš jeho nedostatek. Právě proto mohou saláty i další listová zelenina ze skleníku obsahovat větší množství dusičnanů. Ani to ale není neřešitelný problém. Odbornice doporučuje hlídat, aby nebyl skleník nebo pařeniště zbytečně stíněný, a taky udržovat čistá skla. Když budou saláty dostatečně vystaveny světlu, dusičnany zvládnou během růstu odbourat.

close info Africa Studio / Shutterstock zoom_in Většina dusičnanů bývá v košťálu. Kdo se jim chce vyhnout, může chroupat jen listy.

Dobré i tak

Především ale odbornice nabádá ke klidu. „Obsah dusičnanů jako takový není jediným ukazatelem zdravý. I tak bude váš domácí salát zdravější, než ten z obchodu. A pořád bude skoro jistě obsahovat mnohem méně dusičnanů, než malý plátek uzeniny,“ vysvětluje. Pokud by vás to přece jen trápilo, soustřeďte se jen na listy. „Naprostá většina dusičnanů se usadí v košťálu, takže když se chcete vyhnout i tomu málu z domácího salátu, prostě košťál vyřízněte,“ uzavírá odbornice. Pak si pochroupete úplně nejzdravěji.