Určitě jste to taky slyšeli. Že prý se může fotovoltaika přehrát a začít hořet. Že baterky vybuchují. A že jakmile máte na střeše soláry, hasiči se u vás ani neukážou. „Většina požárů na objektech s fotovoltaikou vznikne z úplně jiné příčiny,“ říká v našem podcastu odborník na fotovoltaiku společnosti Innogy Pavel Matoušek.

Poradnu na téma fotovoltaika si poslechnete rovnou TADY:

Když jsme pro vás naši poradnu připravovali, sešlo se otázek na požáry fotovoltaiky a její bezpečnost hned několik. Už to ukazuje, jak je to diskutované téma. Jak to tedy je s legendami ohledně požárů fotovoltaiky doopravdy?

close info FOTO Eak / Shutterstock zoom_in Panely tvoří jen sklo a hliníkový rám, případně ještě ochranná folie. I proto na nich nemá co hořet.

Panely nehoří

V samotných panelech požár vzniknout nemůže, protože nemá jak. Může ale teoreticky vzniknout na střeše přímo pod nimi a pak mohou některé panely požár podporovat. „Záleží na jejich konstrukci,“ upřesňuje Pavel Matoušek.

„Pokud mají panely zespodu laminovanou fólii, může hoření podpořit. Řada firem už ale tyto panely vůbec nepoužívá a instalují jen takzvané panely sklo/sklo, které mají i ze spodní části skleněnou desku.“

Je to v kabelech

Kdybyste si prohlédli hasičské statistiky, tak zjistíte, že u nás ročně vznikne kolem patnácti požárů, které opravdu mají spojitost s domácími fotovoltaickými elektrárnami. Nejde ale ani tak o panely, jako o elektroinstalaci.

A většinou takovou, která není úplně správně provedená. „Instalaci solární elektrárny by měli vždy provádět nejen proškolení odborníci, ale skutečně elektrikáři. Jinak je to podobný hazard, jako když svěříte amatérovi jakoukoli jinou elektroinstalaci v domě. Tedy velký,“ upozorňuje Pavel Matoušek.

close info Nonthanat Stock / Shutterstock zoom_in Ze všech požárů jich má u nás ročně něco společného s fotovoltaikou jen zhruba patnáct. A většinou je za tím špatná péče.

Chyba materiálu

Někdy může ovšem požár způsobit i vadné zařízení (za rok je to kolem pěti případů). Jak to mu předejít? „Všechny části domácích fotovoltaických elektráren, které se u nás prodávají, by měly mít místní certifikaci. Určitou záruku by vám mělo dát i to, že si vyberete prověřenou dodavatelskou firmu,“ doporučuje odborník.

Nejčastější částí elektrárny, která vypoví službu, bývá baterie. Často právě proto, že jde o vadný kus (anebo se s ní nesprávně zacházelo). Proto většinou, když se dočtete o požáru nebo výbuchu fotovoltaiky, je to právě v souvislosti s baterií.

Jak se chránit?

Krom výše zmíněného výběru a správné instalace je to vlastně úplně jednoduché – nezanedbávejte prevenci. To znamená nepodceňovat revize i pravidelnou údržbu celého systému. Stejně jako se staráte o jakoukoli jinou elektroinstalaci.

Stejně tak je dobré nechodit nebezpečí naproti. To znamená třeba nezavírat rozvodnou skříň do dřevěné skříňky, neskladovat baterii v garáži hned pod poličkou s ředidly, barvami a dalšími hořlavými tekutinami, ohlídat si, aby se ke kabelům nedostala zvěř.

close info Tsuguliev / Shutterstock zoom_in Hasiči jsou pro práci s fotvoltaickými (i jinými) domácími elektrárnami školení a hasit k vám rozhodně přijedou.

Hasiči přijedou

Když se hasí budova s fotovoltaickou elektrárnou, znamená to určitá omezení. Musí se hasit speciální technikou, žebříky se například nemohou dotýkat střechy, Střecha navíc nese větší zátěž a proto spíš hrozí její propadnutí.

V žádném případě to ale neznamená, že by hasiči s příjezdem k požáru domu se soláry nějak váhali. Jsou na podobné situace proškolení a umí si s nimi dobře poradit.