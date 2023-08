Poctivá houbová omáčka podle receptu mojí babičky: Přidávala tajnou ingredienci

Houbová omáčka, to jsou vzpomínky. Na chalupě, s babičkou, ta odměna za ranní vstávání a pečlivé hledání v lese. A pak už jen čekání na lahodnou omáčku, která sice není hotová za pět minut, ale stojí za to. Ostatně i Markéta Vlčková v podcastu iReceptář do ucha říká, že stravitelnost hub se zlepšuje délkou tepelné úpravy. Až budete mít první plný koš, zkuste ji taky.

Rozhovor s Markétou Vlčkovou, lékařkou a členkou České mykologické společnosti, si poslechněte v podcastu iReceptář do ucha přímo TADY: Konečně je vlhko, konečně je teplo, konečně rostou. A tím pádem přišel čas houby nejen sbírat, ale taky dostat na talíř. Smaženice hned po prvním sběru je jasná, kdo by taky chtěl dlouho čekat na první ochutnání. I když jak upozorňuje Markéta Vlčková, kdo má problémy s trávením, měl by být opatrný: „Lepší je nekombinovat houby s dalšími hůře stravitelnými potravinami, jako je velké množství tuku nebo vajec. Ale samozřejmě, že pokud ji máte rádi nebo vám nedělá problémy, tak si ji párkrát za rok určitě dopřát můžete." Velkou výhodou houbové omáčky je, že do ní užijete všechny druhy hub. Zdroj: Shutterstock.com Maso? Chybět nebude. U nás doma se houbová omáčka skoro nikdy nejedla s masem – proč taky, když na rozdíl od jiných není k její přípravě potřeba vývar. Naopak stačilo, když měla po výpravě do lesa babička v lednici připravenou smetanu a mléko a mohlo se začít vařit. Pokud by vám maso opravdu chybělo, je k houbovce nejlepší jakékoli jiné hovězí, které byste dávali do omáčky. Ovařte ho a část mléka, nebo klidně všechno, v receptu pak nahraďte vývarem. Nebo si ho schovejte na polévku. Když ji ale jednou ochutnáte podle původního receptu, na maso si skoro jistě ani nevzpomenete. Tajná ingredience mojí babičky A co je tou tajnou ingrediencí? Jedna nebo dvě snítky tymiánu. Ten totiž omáčku nádherně provoní a jen posílí pocit, že si pochutnáváte na celém lese. Kdo ho ale nemá rád, může ho s klidem vynechat. Za půl hodiny je na stole a chutná jako od babičky. Zdroj: Shutterstock.com Babiččina houbová omáčka Na 1 lžíci másla orestujte dozlatova 2 střední cibule nakrájené na jemno spolu s 1 snítkou tymiánu. Do hrnce přidejte 1 kg pokrájených hub podle vlastního výběru a restujte ještě asi 5 minut. Osolte a opepřete, pak směs zalijte 2 lžícemi vinného octa a nechte ho pečlivě odpařit. Přidejte 500 ml smetany ke šlehání a 400 ml mléka. Snižte teplotu a nechte jen lehce probublávat asi 15 minut, až omáčka zhoustne. Pak vyjměte tymián a podle chuti ještě osolte a opepřete. Na talíři pak ještě můžete omáčku ozdobit nasekanou petrželkou, někdo má naopak raději výraznější pažitku. Omáčka bude ale skvělá i bez nich. Podávejte s knedlíkem, nejlépe houskovým nebo karlovarským.