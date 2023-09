close info Shutterstock

Eliška Krausová 29. 9. 2023 11:00 clock 3 minuty video

Chcete si vlastní jablka užívat co nejdéle? Pak při skladování neudělejte jednu zásadní chybu. Jaká to je a jakým dalším chybám při skladování ovoce se máme vyhnout, nám v podcastu iReceptář do ucha řekl Ing. Roman Chaloupka z Ovocnářské unie.

Jablka vždy jen v jedné vrstvě, radí odborník Možná jste sklidili a vytřídili jablka tak, že do lísek ukládáte jen ta dokonalá. Ale nedáváte je náhodou ve třech vrstvách? Nejenom, že se tak jablka otlačí, ale ještě se z nich hůř odvětrá dozrávací plyn etylen, takže rychleji zestárnou. „Jablka ukládejte do přepravek v jedné vrstvě,“ radí Roman Chaloupka, tajemník Ovocnářské unie. close info VLMedia zoom_in Ing. Roman Chaloupka, tajemník Ovocnářské unie, při natáčení podcastu se šéfredaktorkou Hanou Stuchlíkovou Teplo a sucho? Ne! Plody určené pro obchod se skladují při teplotě kolem nuly, ve vašem sklepě bude takových 7 °C akorát. Což se vám v paneláku rozhodně nepovede – často tudy vedou teplovodní trubky a díky důkladné izolaci jsou i sklepy relativně teplé. A tím pádem často i velmi suché, což je další věc, která z křupavých jablek dělá gumové svrasklé plody. I proto se v obchodech běžně ovoce a zelenina mlží, protože jinak se jim odpaří část hmoty a pak také rychleji zestárnou. Nemusíte jablka chodit postřikovat, ale uložte je někam, kde zkrátka není úplné sucho.

close info Profimedia zoom_in Skladování jablek je trochu věda. Mýt, či nemýt? Také jste si všimli, že některá jablka se lesknou víc než ostatní a v ruce jaksi mastně kloužou? To není chyba! „Každý plod přirozeně obsahuje ve slupce vosky. A jak ten plod nazrává, můžete si všimnout, že některé ovoce takzvaně mastí,“ vysvětluje odborník. „Možná jste viděli video, ve kterém někdo polije jablka vroucí vodou, takže se na nich vysráží vosk. Jenže na tom není nic nepřirozeného.“ Naopak! Tato slabá vrstvička vosku chrání jablko, ale i jiné plody před vysycháním a před tím, aby gumovatěly. Takže ji z jablek rozhodně nesmývejte ani neotírejte, ať už jsou z vaší zahrady nebo z obchodu. close info shutterstock.com zoom_in Jablka myjte až těsně před konzumací Povolené voskování jablek v EU Obchodníci smějí na území EU používat na jablka vosky, ale nemusíte se ničeho bát. Na rozdíl třeba od Spojených států nesmějí obsahovat morfolin ani jiné podobné sloučeniny. Povolen je včelí, karnaubský nebo jiný přírodní vosk. Jedno z mnoha virálních videí, které pomocí vroucí vody odhaluje vosk na jablku: Zdroj: Youtube Každopádně jablka s mastnou slupkou jsou už zralá, takže na samotné skladování se až tolik nehodí. „Zralost ovoce má zásadní vliv na jeho skladovatelnost. Jakmile je jablko intenzivně vybarvené a jeho slupka začne mastit, je sice o dva měsíce dříve dobré k jídlu, ale víme, že už je neskladovatelné,“ uzavírá Ing. Roman Chaloupka.

