Jak mulčovat jahody zadarmo? 5 skvělých možností, které nestojí ani korunu

Máte příliš mnoho záhonů na to, abyste na všechny mohli kupovat drahý mulč? Na svou přírodní zahradu nehodláte vpustit tmavé fólie, ale chcete, aby úroda jahod stála za to? Co takhle kupovanou kůru vyměnit za materiály, které poslouží stejně dobře, ale nedáte za ně ani korunu?

Zadarmo po celý rok Mulč můžete dávat nejen k jahodám, ale třeba i pod ovocné stromy, kde pomůže držet vláhu. Skvělé je, že mulč, o kterém je řeč, máte na své zahradě k dispozici vlastně pořád, stačí jen vědět, kdy a jak ho můžete použít, a vaše pěstování nebude mít chybu. Pokud se chcete dozvědět o mulčování více, poslechněte si náš podcast: Posekaná tráva Jako první – organický mulč - vás určitě napadne posekaná tráva, což je správně. Jen na ni jděte trpělivě a nechte ji nejdřív trochu vychladnout, tedy nechte ji ležet na zahradě, dokud neoschne. Dokud je totiž vlhká a čerstvě posečená, vydává hodně tepla. To se může hodit do kompostu, ale kdybyste ji nasypali přímo k zelenině nebo jahodám, tak je tímto teplem spálíte. Shrabané listí Dalším skvělým materiálem pro mulč je shrabané listí. I s listím je lepší si dát trochu práce a než jej nasypete k rostlinám, nadrťte je nebo jej přejeďte sekačkou na trávu. Když na ní budete mít připevněnou odpadní nádobu, můžete nadrcené listí pohodlně sypat rovnou na záhony. Nasypte k jahodám piliny a hobliny, je to pro ně skvělý mulč. Zdroj: Shutterstock Piliny, hobliny a třísky Pokud často kutíte v dílně, jistě máte spoustu pilin, hoblin a třísek – nevyhazujte je! Místo toho je nasypte k jahodám, zelenině, květinám – zkrátka tam, kde chcete zabránit růstu plevele, kde chcete zadržovat pro rostliny vláhu a ochlazovat půdu. Štěpka ano, ale pozor! Ale co v zimě? I tehdy budete mít po ruce skvělý materiál: štěpku! Až prořežete stromy a keře, jednoduše vhoďte větvičky do štěpkovače a mulč je na světě. Ale pozor, i se štěpkou je třeba zacházet s rozvahou. „Štěpka je hodně užitečným materiálem pro mulčování, ale ne k zelenině," varuje Jana Bucharová, vaše oblíbená autorka. Proč tomu tak je a co s tím, se od ní dozvíte výše v podcastu iReceptář do ucha. Posekaná tráva je jednou z možností, jak mulčovat jahody. Zdroj: Shutterstock Papír Tento poslední materiál je dostupný celoročně, zadarmo a přesto funguje skvěle: papír! Tedy noviny nebo karton, přičemž karton neodletí tak snadno jako denní tisk. …a další Použít se dají i nasbírané kamínky, jenže ty se na slunci zahřejí tak, že by některým rostlinám mohly uškodit. Špatná není ani sláma – ovšem jen pokud ji máte zdarma a nemusíte ji kupovat od zemědělců. A jak správně mulčovat? Hlavně zbytečně nešetřit! Mulč nastelte ve vrstvě cca 7 cm silné, žádné pocukrování po povrchu, protože jen tak udělá mulč to, co po něm chcete: bude izolovat, držet v půdě vláhu a potlačí růst plevele.