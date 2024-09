Rozvod: Odbornice prozradila, jak zvládnout náročné období a neztratit se v emocích

Tereza Pavcová 13. 9. 2024

Nejdřív házení talířů, pak plačtivé scény a křik a nakonec nevraživost, která by snad dokázala vyhodit do vzduchu celou ulici. A taková to byla láska, povzdechnou si možná drbající sousedky. „Rozvod není žádná legrace a dopředu si to uvědomí málokdo,“ potvrzuje vztahová koučka Denisa Říha Palečková v našem podcastu. Jenže nešlo by to i jinak? Nemohlo by třeba místo nenávisti přijít i přátelství?

Epizodu podcastu o rozchodech najdete přímo TADY: Rozvod. Rozchod. Prostě konec. Definitivní známka, že s tím druhým už nechcete být. Okolí tak trochu očekává, že teď se začnete nenávidět a házet po sobě špínu. Jenže, co když to chcete jinak? „Čeká vás obrovská práce na sobě, otevřenost vůči emocím vlastním i toho druhého, hledání nových způsobů komunikace,“ vypočítává vztahová koučka. „A taky ochoty jít skrze nepohodlné situace do kontaktu s bývalým partnerem.“ close info Nicoleta Ionescu / Shutterstock zoom_in Překonejte nechuť ke komunikaci, snažte se, pracujte na sobě. Výsedky se dostaví. Jen to pěkné Třeba ve svém okolí máte někoho, kdo se i po rozvodu chová takzvaně „dospěle“. Kdo to zvládl. Kdo na sebe neplive síru při každém náhodném setkání. Ale třeba si i popovídá. Není to hned a je za tím spousta práce. „Tohle otočení nejde lusknutím prstů. Ale i hodně dramatickou situaci můžete změnit krásným způsobem,“ říká z vlastní zkušenosti odbornice. „Snažte se vést i bývalé vztahy přátelsky, přejte druhému to nejlepší. Protože když se sžíráte závistí, žárlíte, jste naštvaní, ubližujete jen sami sobě.“ close info Andrey_Popov / Shutterstock zoom_in Konec? Většinou spíš začátek něčeho jiného. Na vás je, aby to jiné bylo příjemné. Přijmout své emoce Většinu z nás celý život učili, že emoce jsou něco špatného, především ty negativní. Měli jsme je schovat, potlačit, překrýt něčím pěkným. Jenže v podobně dramatických situacích jako je rozvod se dobře ukazuje, že s nimi neumíme pracovat. Že se za ně možná stydíme, možná jim podléháme. Právě práce s emocemi je v takové chvíli ale jedna z nejdůležitějších. Protože je pravda, že vám někdo ublížil. Je pravda, že se vám stalo něco hrozného. A to, co cítíte, je taky opravdové. „Abyste se mohli začít uzdravovat, je potřeba všechen vztek, zášť a další emoce nepotlačit, nezavít do sebe. Ale naopak je nechat projít, přijmout, že ve vás jsou. Pak je teprve můžete začít nějakým způsobem zpracovávat nebo je nechat odejít,“ doporučuje Denisa Říha Palečková. Platí to zkrátka jako ve všech složitých situacích. Začněte pracovat na sobě. Pak se může zlepšit to okolo. Pomoc není ostuda Hezky to zní, ale hůř se to udělá? No jistě. Dobrá zpráva je, že ačkoli je práce na vás, sami si jí procházet nemusíte. „V tuhle chvíli je dobré nehrát jen na sebe a vzít si podporu. Klidně na nějakou dobu choďte na terapii, nebo si najděte jiné pilíře vnější podpory,“ říká koučka. Může to být dobrá kamarádka, které opravdu můžete říct všechno a nebude vás soudit. Nebo třeba činnost, která vás baví, cvičení nebo práce na zahradě, u které si vyčistíte hlavu. close info MT.PHOTOSTOCK / Shutterstock zoom_in Rozchod nebo rozvod je i konec nějakého životního stylu. Že jsou emoce na pochodu není žádné překvapení. Jako malá smrt Rozpad vztahu nikdy není procházka růžovým vztahem. Ani když skončil proto, že to mezi vámi prostě vyšumělo a vlastně se ani nehádáte. „Je to taková smrt vztahu. Smrt životního stylu, který spolu máte,“ vysvětluje odbornice. Takže se nestyďte po něm truchlit a smutnit. I to patří ozdravnému procesu. „Objeví se prostor velké prázdnoty. Zkuste ho nepojmout jako oběť, ale jako příležitost,“ doporučuje na závěr Denisa Říha Palečková. Pak může z prázdnoty vzniknout nový, třeba ještě lepší život.

