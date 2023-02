Jak ušetřit za předražená vejce: Chovat slepice zvládne i začátečník. Jak na to?

Vejce jsou v obchodě čím dál dražší, za poslední rok se jejich cena zdvojnásobila. Nebylo by lepší chovat si pár slepic na vlastní vejce? A pokud vám nevadí si připlatit za poctivá, česká vejce, kde je koupíte?

Co znamenají čísla na vejcích a proč se slepice někdy perou? A jak ve svém okolí spolehlivě najdete poctivé české maso, sýry nebo zeleninu? Na to vše vám v další epizodě podcastu iReceptář do ucha odpoví Vladimír Pícha, tiskový mluvčí Zemědělského svazu ČR.

Co budete k chovu slepic potřebovat?

Nejdřív si řekněte, kolik slepic vám bude stačit, respektive kolik vajec spotřebujete. Běžné rodině stačí pětihlavé hejno. Ať už jich budete chovat pět nebo patnáct, budou potřebovat výběh a střechu nad hlavou neboli kurník.

Velký výběh znamená pro slepice pestrou stravu, pro vás to znamená mít zahradu rozdělenou na víc částí a ty střídat – aby se nepoužívané části vyčistily a ošetřily tak, aby na nich opět rostla tráva.

Chovat jednu jedinou slepici by bylo proti její přirozenosti, vždycky jich má být více pohromadě. Zdroj: Profimedia

Jak by měl vypadat ideální kurník?

Kurník by měl být dostatečně prostorný, vybavený hřady a snáškovými hnízdy a aby byl dobře dostupný pro čištění i vybírání vajec. Je potřeba, aby se dal větrat a aby v zimě udržel teplo. Investice mohou být minimální – když ho vyrobíte třeba z bývalé kůlny a z materiálu, který máte. Můžete si ale koupit i hotové moderní kurníky vybavené větráky, s nořčním svícením, automatickým otevíráním dvířek a automatickými krmičkami a napajedly. U těch bude pochopitelně návratnost investice dlouhá.

Dvakrát za rok je potřeba kurník vybílit vápnem, každý týden je dobré vymést mu podestýlku a vyměnit ji za novou – to vše slouží jako prevence proti čmelíkům, obtížnému hmyzu.

Sezobou slepice všechno?

Slepice se krmí zeleným krmením, obilným šrotem, naklíčeným zrním, strouhanou řepou či mrkví, dává se jim suché a pak namočené pečivo a navíc ještě vitamíny a minerály. Radost jim udělají kousky

Nosné slepice kohouta nepotřebují, ale cítí se s ním lépe. Zdroj: Profimedia

ovoce nebo čerstvé pampeliškové listy. Pro usnadnění můžete zakoupit hotové granule s vyváženým složením. A samozřejmě nezapomínejte na čerstvou vodu. Pokud hnojíte své záhony, slepice by se k nim neměly dostat – zbytky hnojiv by ji mohly uškodit. Slepice nejsou popelnice, rozhodně jim nedávejte nic plesnivého, smaženého, kořeněného, dobře jim neudělají citrusy, ale ani syrové brambory nebo jejich slupky.

Lze chovat slepice ve městě?

V některých městech se můžete přidat k takzvanému komunitnímu chovu slepic – skupina lidí se společně chová o slepice, o jejich příbytek, krmení a podobně. Jenže ne všude budou z kvokajících slepic s charakteristickým zápachem nadšení sousedi či přímo obce. Pro vás bude asi přece jen lepší si vejce kupovat. Pokud vám to peněženka dovolí, můžete si najít mapu prodejců ze dvora a nákup poctivých vajec spojit s víkendovým výletem.

Zdroj: Redakce časopisu Receptář