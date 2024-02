Je po Valentýnu, z obchodů pomalu mizí všechna čokoládová, zlatá a bůhvíjaká srdce. Možná jste blízkým nakoupili dárečky,byli na večeři, rozdali či dostali kytice. A možná jste si zapomněli položit tu nejdůležitější otázku – máte rádi sami sebe? „Když se máte rádi, nemusíte druhým nic dokazovat,“ říká v podcastu psycholožka Šárka Miková.

Učili vás doma, že máte myslet nejdřív na ty druhé a až pak na sebe? Nebo je to třeba role, do které jste vklouzli s partnerským životem a výchovou dětí? Jenže mít se rád a znát svou vlastní hodnotu, ocenit sám sebe, je jeden ze základů spokojeného života. A nikdy není pozdě se to začít zase znova učit.

close info Prostock-studio zoom_in Na přijetí sebe sama můžete pracovat sami, v kurzu nebo třeba s psychoterapeutem.

Dovolit si mít se rád

Sebehodnota je podle psycholožky Šárky Mikové jeden z klíčů k tomu, abychom se mohli mít rádi. Když ji totiž máme správně nastavenou, dokážeme ocenit své silné stránky a na ty slabé se podívat z nadhledu. „Sebehodnota je bezpodmínečné přijetí sebe sama, taková, jaká jsem. Vědomí, že jsem v pořádku, bez ohledu na to, jaké podávám výkony,“ vysvětluje v rozhovoru psycholožka. „Je závislá na tom, jak nás už od batolete přijímali rodiče. Ale i když ji nemáme úplně správně nastavenou, případně již narušenou, můžeme s ní vždy pracovat a zase ji dostat do rovnováhy.“

close info Andrii Medvediuk zoom_in Rodičovské přijetí je pro zdravou sebehodnotu nejdůležitější. Opravit si ji ale zvládnete i bez něj.

Cesta dovnitř

Jak na to? Není to samozřejmě práce na jedno odpoledne. Zvlášť, pokud vám dosud všichni říkali, že takoví, jací jste, nejste v pořádku. Do hloubky můžete jít sami, stejně jako se pustit na cestu třeba s psychoterapeutem.

Psycholožka pak nabízí o trochu snazší cestu prostřednictvím své Teorie typů. O co jde? Rozpoznává celkem šestnáct typů osobností, ne podle toho, jak se chovají navenek, ale spíš pro co mají vrozené dispozice – jak vidí svět, podle čeho se rozhodují a jaké jsou jejich základní potřeby. Prvním krokem k přijetí sebe sama podle ní může být právě správné určení vlastního typu osobnosti, ať na jednom z jejích kurzů nebo s pomocí knihy Milovat nestačí – celá řada lidí se totiž bez problémů najde už při čtení.

Jsem, jaký jsem

První úlevu a krok k sebepřijetí může přinést právě už přečtení popisu vlastního typu. Protože zjistíte, že nejste divní, ale jiní. Jen jste třeba zatím v životě nepotkali někoho, kdo to má stejně jako vy. „Je dobré si uvědomit, co je pro nás „vrozeně“ normální - někdo se přirozeně vciťuje do druhých, jiný projevuje empatii vyřešením problému. Někdo se rád drží osvědčených postupů, jiný neustále hledá nové cesty. Někdo si potřebuje odpověď nejdřív promyslet, jiný myslí tím, že mluví. Někdo si udělá plán a drží se ho, jiný improvizuje na místě dle situace,“ vysvětluje psycholožka.

close info smolaw zoom_in Když poznáte své silné a slabé stránky, můžete s nimi začít pracovat.



„Díky tomuto poznání můžete získat větší sebedůvěru, jistotu, že vy, takoví, jací jste, jste opravdu v pořádku,“ dodává Šárka Miková. S tím, že je to opravdu jeden z prvních kroků nastartování uzdravení vlastní sebehodnoty. Na jeho základu pak můžete začít zkoumat, kde a kdy došlo k jejímu narušení a postupně ji začít znova stavět na zdravých základech. Ať sami nebo s pomocí terapeuta či rozvojových kurzů a knih. A někomu možná bude stačit i tohle. Tak, abyste se zase začali mít rádi takoví, jací jste.