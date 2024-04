Rovný trávník je snem nejednoho zahrádkáře. Ne moc. Třeba jen tolik, aby po něm neskákala sekačka. A nehrozilo zvrtnutí kotníku při každém třetím kroku. Se správným postupem se může ze snu stát realita a na rovný a měkoučký trávník si sednete třeba už za pár týdnů.

Tu kopeček, tam prohlubeň, to je klasický trávníkový profil třeba u staré chalupy. Rovnou plochu abyste pohledali. Jenže, co když ji chcete třeba proto, abyste si na ni postavili stolek s kávou. Nebo si s dětmi kopali míčem. Můžete se nerovných drnů zbavit? Určitě ano. Jen to bude chtít jasnou představu o výsledku. A nebudeme vám lhát – i docela hodně práce.

close info wee_J / Shutterstock zoom_in Kopečky a holá místa? Všechno se dá napravit, jen vědět, jak na to.

Menší dolíčky

Máte jen pár zatravněných dolíčků na relativně malém prostoru? Pak byste se mohli obejít bez techniky a mít hotovo třeba za víkend. Na místě, které je vystouplé nebo naopak propadlé, nejprve nařízněte travní drn do kříže – půjde to rýčem a i motyčkou.

Pak odloupněte jednotlivé rohy trávníku, místo pod ním vyrovnejte, a trávu zase přiklopte zpátky. Opakujte na všech trochu nerovných místech.

close info Tretyakov Viktor / Shutterstock zoom_in Rovnou plochu snadno posečete a využijete při hraní i posezení.

Vysoké kopce

Jestli se na zahradě objevuje pár větších kopců a prohlubní, vezměte do ruky rýč a pusťte se do práce pěkně postaru. Podobně jako v prvním případě nejprve skopněte drny, pak srovnejte zeminu pod nimi a drny nakonec zase vraťte zpátky. Za pár týdnů zarostou do zbytku trávníku a brzy nepoznáte, kde ten kopec vlastně byl.

Holá místa

Bojujete s menšími nerovnostmi na celém prostoru trávníku a když trávu posečete, objeví se holá místa? Pak je nejpraktičtější sáhnout po vertikutátoru (půjčují ho i hobbymarkety) a projet s ním pěkně celou zahradu.

Co to je? Větší nebo menší, bez pohonu, ale i elektrický nástroj, který je osazený válcem z kratších nožů. Ty se při pohybu válce po trávníku prořezávají porostem.

Pomáhají právě srovnávat menší výškové rozdíly a taky bojují s mechy a plísněmi díky tomu, že trávník provzdušní. Nevýhodou kultivátoru je, že dosáhne jen do menší hloubky a s vyššími kopci si proto neporadí.

close info borzywoj / Shutterstock zoom_in Vertikutátor trávník lehce srovná i provzdušní a zbaví mechu.

Velké kopání

Pořád ještě to není ono? V trávníku najdete všechno výše popsané a po celém pozemku? Pak máte už jen dvě možnosti. Buď se s tímto stavem smířit (případně se jím postupně propracovávat vlastníma rukama a rýčem) a stolku pokaždé najít rovné místo, nebo si na zahradu pustit těžkou techniku.

close info Volodymyr Zakharov / Shutterstock zoom_in Někdy se zkrátka vyplatí pozemek srovnat bagrem a položit trávník úplně nový.

Opravdu velké rozdíly v terénu a na velké ploše nejlépe vyřešíte tak, že necháte, většinou bagrem, celý pozemek srovnat a pak zkrátka založíte nový trávník. Je to sice velká investice a pokud si nenecháte položit i travní koberec, bude chvíli trvat, než si na zahradě zase posedíte. Pak ale bude rovná jako fotbalové hřiště a sekačkou ji přejedete jako nic.