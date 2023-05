Mech likvidují v Německu běžným nápojem. Odstraní ho z dlažby, zdi i střechy

Ať už chcete mech odstranit z dlažby, kamenného chodníku, zdi nebo střechy, nemusíte utrácet peníze za speciální prostředky. Zázračnou tekutinu totiž máte nejspíš doma. Není to jediný domácí prostředek na likvidaci mechu, ale právě v Německu se užívá proto, že řada jiných běžných surovin je tam pro tento účel zákonem zakázaná.

Proč vlastně mech v trávníku vadí? Jak se mechu i plevele zbavit z trávy vám v další epizodě podcastu iReceptář do ucha řekne Jan Kopřiva, dlouholetý spolupracovník redakce Receptáře. Také vám poradí, jak trávník založit, obnovit, zalévat nebo sekat.

Kde se mechu daří

Asi pro vás nebude žádným překvapením, že mech roste tam, kde je vlhko až mokro, ve stínu, na místech s kyselejší půdou a v případě trávníku tam, kde se zanedbává hnojení a provzdušňování.

Nejlepší prevencí tedy je trávník na jaře provzdušnit vertikutátorem a mech vyčesat. Pak se nesmí zapomenout na hnojení a zálivku a na závěr se na holá místa rozhodí travní semeno. Ale pozor – pokud budete spěchat a uděláte výsev jen na nově obnažených místech, bude trávník flekatý, nerovnoměrně zbarvený a ne všude bude stejně hustý.



Nůž na spáry pomůže s mechem i plevelem Zdroj: shutterstock.com

Jak se to dělá u nás

Na mech v dlažbě nebo na zdi můžete použít ocet, sodu nebo sůl. Sice to u nás na rozdíl od Německa není zakázané, ale své zahradě tím můžete uškodit – i když roztok s těmito prostředky naředíte, ovlivníte tím pH půdy a ve výrazně kyselé, zásadité ani prosolené půdě pak nic neporoste.

Pokud vám nevadí zakleknout a mech odstranit mechanicky, pomůže vám v tom speciální nůž na spáry. V případě, že je chodníček zarostlý mechem ohraničený okrajem, můžete na mech vylít vroucí vodu – pak půjde lépe vysekat.

Německý recept proti mechu

Mech má sice kořínky mělké, ale mechanické odstranění nemusí stačit, ve spárách mohou zůstat jeho semena, ze kterých pak znivu vyroste. Teď tedy přichází na řadu zázračný prostředek – cola. Musí to být ale nápoj, který opravdu obsahuje kofein. Díky jemu a kyselině fosforečné je to účinný prostředek v boji proti mechu. Colu stačí nanést na zeď i dlažbu štětcem, nechat působit a pak vydrbat kartáčem. Postup opakujte, dokud mech není pryč. Co se týče zdi, zabarvení omítky není třeba se bát – barvivo v cole na to nemá tak vysokou koncentraci, aby mohlo zeď obarvit.

