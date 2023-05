Trávník: i fleky od psí moči se dají vyřešit, když víte jak

Anglický trávník je sen nejednoho zahradníka, ale co dělat, když se na něm objeví vypálené skvrny? Co nebo kdo takové fleky způsobuje a jak poškozený trávník obnovit nebo rovnou založit nový?

„Kvalitní anglický trávník nás může stát víc práce než záhon s květinami,“ říká Jan Kopřiva, odborník na péči o zahradu. V další epizodě podcastu iReceptář do ucha se od něj ještě dozvíte, kdy trávník sekat a zalévat, jak vybírat travní směsi a kdy na úplně nový trávník můžete poprvé šlápnout.

Proč jsou v trávníku fleky?

Důvodů může být hned několik, nejčastěji vznikají kvůli suchu, chorobám nebo nedostatečné či špatné péči. Stačí nerovnoměrně rozhodit hnojivo a už se objeví tu místa pěkně hustě porostlá, tmavě zelená, támhle místa se slabými, světlými stébly. Bělavé, žlutavé a hnědé zabarvení pak signalizuje choroby, nejčastěji plísně. A zřetelné kulaté plochy vypálené do světle žluté barvy odhalují viníka celkem jednoznačně – kočky a psy, tedy především fenky. Ty si totiž při močení na rozdíl od psů sedají, takže se jejich moč koncentruje na jednom místě. Nejlepší prevencí je psa pravidelně venčit nebo použít speciální repelentní prostředky, což ale na velkých pozemcích nebude moc praktické.

Jan Kopřiva a Hana Stuchlíková Zdroj: VLMedia

Jak obnovit trávník?

Pokud se v trávě objeví vypálená nebo suchá místa a nebo když je tráva po zimě nekvalitní, je ideální z ní vše, co do ní nepatří, odstranit. Můžete použít ruční vypichovač, kterým se zbavíte nežádoucích rostlin. „Pak přichází na řadu vertikutátor – stroj, který trávu prořeže. Vše, co vyčeše, musíme pak vyhrabat a odstranit,“ vysvětluje Jan Kopřiva. Teprve potom můžeme trávu pohnojit a vysít na holá místa osivo. „Když doséváme na holá místa, nikdy nedocílíme jednolité barvy,“ varuje odborník. Pokud potřebujete dosít právě jen jednotlivá místa, doporučuje Jan Kopřiva celou plochu nejdřív pohnojit speciálními hnojivy na trávníky, protože se tím podpoří růst i trávy původní.

Nevzhledné skvrny v trávníku Zdroj: profimedia.cz

A co trávník u novostavby?

Dostavěli jste dům nebo dokončili rekonstrukci chalupy, trávník je rozježděný stroji nebo na pozemku vůbec žádný není. Co teď? Co bude obnášet příprava půdy? Pro začátek je důležité srovnat terén a zavézt ho kvalitní zeminou, alespoň do výšky 20-25 centimerů. Trávník by měl mít spád a hlavně žádné prohlubně! Jinak se v nich po dešti bude usazovat voda a v těchto místech bude porost náchylnější k rozmnožení chorob. Kvalitní půda nebude potřebovat hnojení, chudší rozhodně ano. A pokud nepohnojíte trávník před výsevem, určitě na něj nezapomínejte jednou za dva týdny v sezoně.

Především v prvních dnech a týdnech bude důležitá zálivka.

Obnova trávníku Zdroj: profimedia.cz

Jak vybrat travní směs

Existuje mnoho druhů travních směsí, záleží na tom, co s ním máte dál v plánu a jaké máte podmínky. Vyberete si zátěžový, parkový nebo snad kvetoucí? Do stínu, nebo na slunce? To už bude na vás.

A jestli chcete vědět, kdy trávník poprvé posekat, kdy už na něj můžete šlapat a co si k péči o něj pořídit, pusťte si podcast iReceptář do ucha, kde se vše dozvíte.

Zdroje: www.floranazahrade.cz, www.idnes.cz