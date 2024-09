Neodhalíte ho snadno. Brání vám v tom láska a třeba taky zvyk. Jenže někdy si říkáte, jestli by vám nebylo lépe samotným. „Možná jste jen unavení, ale možná už jde o to, abyste zachránili sami sebe,“ upozorňuje v našem podcastu vztahová koučka.

Podcastový rozhovor, kde vztahová koučka popisuje i toxické vztahy, najdete TADY:

Neustále hádky. Nebo třeba partner, který neukazuje vůbec žádné emoce ve chvíli, kdy vy šílíte. Žádná podpora na druhé straně. Selhávání všech pokusů o komunikace. To jsou podle odborníků jen některé znaky nefunkčního vztahu. Chcete vědět, jestli v něm taky žijete? Čtěte dál.

Tak tohle ne

Problém je, že v partnerském vztahu máme mozek zaslepený láskou. Nebo později alespoň zvykem. A tak máme tendenci partnerovo chování považovat za normální. Nebo třeba omlouvat. Co tedy rozhodně do zdravého vztahu nepatří?

close info DimaBerlin / Shutterstock zoom_in Poznat, že žijete v nezdravém vztahu, vůbec nemusí být snadné.

manipulace

kontrola a potřeba ovládat

ponižování a soupeření

neustálá kritika a obviňování

zneužívání emocí druhého

urážení se a ignorace

Zkuste se třeba zamyslet nad tím,jestli byste podobné chování tolerovali u přátel. Nebo u kolegů v práci. Někdy máme pocit, že v partnerském vztahu to přece funguje jinak. Jenže pokud jde o vzájemný respekt, důvěru a správnou komunikaci, jsou vlastně všechny vztahy stejné. V tom partnerském by navíc už měla být vlastně jen intimita.

close info Studio Romantic / Shutterstock zoom_in Cestou ke zlepšení může být terapie. Musí ale chtít oba.

Půjde to ještě?

Některé znaky nefunkčního vztahu se můžou vyvinout postupně, jiné techniky třeba partner používá proto, že to tak zná od svých rodičů nebo z jiných vztahů, kterými už prošel. Což může platit pro obě strany.

Pokud ale oba chcete, je možné se těchto nezdravých návyků zbavit. Jen to bude chtít usilovnou práci obou. Pracovat totiž musíte nejen na vztahu jako takovém, ale i sami na sobě. Jestli opravdu toužíte po změně, zkuste párovou terapii, vztahový koučink nebo jinou podobnou cestu s odborným průvodcem, který vám pomůže změnit to, co nefunguje.

close info valiantsin suprunovich / Shutterstock zoom_in Zažíváte manipulaci? Nebo třeba zastrašování? Na nic nečekejte a ze vztahu odejděte.

Nohy na ramena

V některých případech ale nemá žádná práce na vztahu smysl. „Pokud žijete s manipulátorem, psychopatem, násilníkem, nesoustřeďte se na nějaké spravování, ale vezměte nohy na ramena,“ říká jasně Denisa Říha Palečková. "Nesnažte se domluvit ani aplikovat mechanismy, které by platily ve zdravých vztazích. Čím méně toho řeknete, tím lépe.“

Občas je samozřejmě těžké prozřít a uvědomit si, nebo si i přiznat, že člověk, ke kterému máme silný vztah, nám vlastně ubližuje. Jakmile si to ale jednou uvědomíte, jste na začátku cesty pryč. A je dobré dojít až na její konec.