Těšili jste se loni z úrody dýní, ale pak jste je už v listopadu museli vyhodit? Možná jste se nevyhnuli chybám při jejich sklizni nebo uskladnění. „Podmínkou pro to, aby dýně vydržely, je dobrá vyzrálost,“ říká v našem podcastu Jana Bucharová. A přidává i další tipy, kdy dýně sklidit a jak je uskladnit.

Nejnovější epizodu podcastu iReceptář do ucha si poslechněte přímo TADY:

Dýně vydrží až do jara, když...

Hokaido, máslová, dubová, koláčová i spousta tajemně znějících odrůd. Dýně jsou skvělé k jídlu a krásné na pohled a po letech, kdy u nás skoro nebyly k dostání, zažívají v poslední době obrovský boom. Navíc vypěstovat je na vlastní zahradě není až tak složité. Stačí mít vhodný prostor a zjistit si jen málo o tom, co potřebují.

Zvlášť když řada pěstitelů říká, že je můžete uskladnit klidně až do jara. Jenže jak na to? Pravidel je vlastně jen pár a dodržíte je celkem bez problémů.

close info Elena Elisseeva / Shutterstock.com zoom_in Než sklidíte dýně, prohlédněte si jejich stopku. Měla by být zaschlá.

Jak poznat, že jsou krásně zralé?

Dokonalá zralost je rozhodně podmínkou číslo jedna. Jenže jak poznáte, že je dýně opravdu zralá? Nejprve si ji prohlédněte. Měla by být pěkně vybarvená. I když se může stát, že na straně, která byla dlouhodobě odvrácená od slunce, bude plod o něco bledší.

Pak na dýni zaťukejte. „Je to podobné jako s melouny,“ říká Jana Bucharová. „Když na dýni poklepete, měla by znít pěkně dutě.“

Nejdůležitější je jejich stopka

Nejdůležitější je ale stopka. „Jasnou známkou zralosti je to, že zasychá. Znamená to, že už plod nepotřebuje od rostliny živiny a vy ho můžete sklidit.“ Odolejte ale pokušení odlomit celou stopku. Vznikla by tak ranka, kterou mohou do dýně vniknout plísně. Raději tedy kus stopky ponechte a dýni skladujte i s ní.

close info Shutterstock.com zoom_in Se správnou péčí si lahodný dýňový koláč z vlastní úrody upečete ještě v únoru nebo březnu.

Nechte je ještě „dojít"

Sklizené dýně můžete rovnou uskladnit. Ještě lepší ale je, pokud je necháte nějakou dobu dozrát. „Nechte je na teplém místě, klidně venku, ale pod střechou, aby na ně nepršelo,“ radí Jana Bucharová. Když nebude mrznout, můžou tak strávit klidně měsíc a pěkně „dojít“. Prodlouží se tak celková trvanlivost plodů a i tak je můžete průběžně podle potřeby odebírat a zpracovávat.

close info Shutterstock zoom_in Společně je klidně skliďte, ale skladujte odděleně.

Skvěle uskladněné

Když dostanete dýně domů skutečně zralé, což platí i v případě, že si je koupíte, hraje roli také správné uskladnění. Na rozdíl od jiné zeleniny totiž nesnáší chlad a vlhko. Pokud je uložíte třeba do chladné chodby, mají osud skoro zpečetěný.

„Ideální je sucho a klidně teplejší prostředí, rozhodně nad deset stupňů,“ vysvětluje odbornice. „Často jim dokonce nevadí ani pokojová teplota.“ Před zkázou je totiž dobře chrání slupka, jakkoli se může dát na pohled tenká. Až si dýně vystavíte – nebo je vyskládáte do komory – nezapomeňte je odstrčit do sebe, aby mezi nimi mohl proudit vzduch a nezapařily se. A občas je pootočte, ať se jimi můžete až do jara kochat ze všech stran.