Konečně se to zase povedlo. Naplnili jste kompost. Pak jste trpělivě počkali. Možná rok, možná dva. Třikrát nebo čtyřikrát jste ho mezitím přehazovali. Možná i proseli. A letos přijde jeho čas. Nové záhony čekají, stejně jako semínka a sazenice. Poznáte ale, jestli je opravdu správně uleželý a zralý? Naše odbornice to umí a ráda vám svůj trik prozradí.

„Použít vlastní kompost je to nejlepší, co můžete při pěstování zeleniny udělat,“ vysvětluje Jana Bucharová v podcastu. Zároveň je ale důležité odhadnout, v jaké fázi připravenosti vaše drahocenná zemina je a zařídit se podle toho. Jak na to? Úplně jednoduše. Pěkně si ke kompostu klekněte, naberte hrst do ruky, trochu promněte a pořádně si přivoňte. Voní jako lesní prsť? Je jemný a tmavý? Pak máte kompost v tom nejlepším možném stavu.

close info Medvedeva Oxana / Shutterstock zoom_in Kompost klidně použijte jako mulč, zarývat ho není nutné.

close info William Edge / Shutterstock zoom_in Co se semeny plevele? Počkejte dva týdny, až vykouknou lístky, a pak je vydloubněte.

Citlivá semínka

Jestli se vám opravdu povedl tento majstrštyk, neváhejte a pusťte se do jeho zpracování. Hned, nebo až bude vhodná doba pro to, co se chystáte sít. „Zralý kompost se dobře hodí k přímému výsevu na záhony,“ radí odbornice. „Stačí ho na záhony rozhrnout a sít přímo do něj. Pro semínka tak uděláte to nejlepší, co můžete, a podpoříte jejich klíčení.“

close info Ashley-Belle Burns / Shutterstock zoom_in Větším sazeničkám nevadí ani surový kompost, už si s jeho náloží dovedou poradit.

Odolnější sazenice

Jestli jste při přivonění zjistili, že je kompost teprve polorozložený, takzvaně surový, nevěšte hlavu. Semínka povzbuďte třeba kupovaným a vlastní si schovejte napřesrok. Nebo jen počkejte pár týdnů, až budete sázet větší, a tedy i odolnější sazenice. „Těm už prospěje i surový kompost, dovedou si s jeho silou dobře poradit,“ říká Jana Bucharová.

Pozor na plevel

S kupovaným kompostem nebo jiným substrátem se vám to nestane. Ale když používáte ten domácí, může přirozeně obsahovat celou řadu semen, která jen čekají, až se na jaře oteplí, aby mohla vzejít. Co s tím, když nechcete mít záhon celý zaplevelený?

Podle odbornice je nejlepší, pokud záhon založíte nebo pohnojíte o něco dřív, než se chystáte sít či sázet. „Když jeden nebo dva týdny počkáte, vystrčí plevel první lístky a vy pak rostlinky snadno vyplejete očkem na motyčce,“ doporučuje.

A když nechcete čekat? „Sejte zeleninu do řádku, ne na široko,“ říká. „Když budete mít pěkné řádky, i mezi první zeleninou snadno plevel najdete a rovnou třeba protřídíte sazeničky.“ Budete tak mít za sebou dvě povinnosti v jednom kroku a můžete se už jen těšit na první ředkvičky nebo saláty.