Pomáhá prý zapít mlékem. Nebo sníst kousek chleba. Úplně nejlepší prevence proti vánočnímu výletu na pohotovost je ale ryba připravená skutečně bez kostí. „Někdo se v kostech vyžívá, ale pokud je v rybě nechcete, stačí si s ní pohrát,“ doporučuje v podcastu Josef Kalenda.

Podcast nejen o vánočních kaprech najdete TADY:

Vánoční večeře bez lupy a za tlumeného osvětlení, nedejbože ještě se společenskou konverzací, může být někdy rovnou cestou do průšvihu. Nebo do nemocnice. Přitom zbavit kapra kostí, i když jich má nepočítaně, jde. A připravit z něj naprosto skvělou pochoutku je jen o málo složitejší.

Bez pachuti

Taky si myslíte, že kapr vždycky trochu chutná po bahně? Podle Josefa Kalendy, majitele vyhlášené pražské Chabrybárny, to tak ale vůbec být nemusí. Záleží na tom, v jakém rybníku kapr vyrostl, jak se s ním zacházelo na sádkách a i na prvotní úpravě masa. „Pachuť, která mnohým vadí, je uložená v tuku. Pod kapsičkami v šupinách,“ vysvětluje. „Proto je dobré je ze šupináče neškrábat ale takzvaně podříznout. Ryba je pak úplně jiná.

close info Another77 / Shutterstock zoom_in Místo škrabání šupiny odřízněte. Zbavíte se pachuti.

Práce s nožem

V celé řadě rodin musí být na štědrovečerním stole nutně kapří podkovy. Jenže právě takhle připravené maso je plné kostí a pravděpodobnost poranění je nejvyšší. Jestli vás kosti nemají trápit, bude potřeba kapra vyfiletovat.

Tedy postupně, jemnými tahy, stáhnout maso z největších kostí – tedy žeber postupně od páteře. Pokud jste to ještě nikdy nedělali, najděte si nejlépe video postup některého z českých šéfkuchařů. Provedou vás filetováním krok za krokem a přesně ukážou, kde řezat.

close info Soft Light / Shutterstock zoom_in Správně připravené kapří filety mají kostí o hodně méně.

Zaručeně bez kostí

Jakmile je kapr vyfiletovaný, zbavíte se velké části kostí. Zvlášť horních partiích u páteře ale pořád můžou zůstat menší kostičky, které se právě rady zapichují do krku. Co s tím? „Těsně před smažením, respektive obalováním, hřbet nařežte na malé proužky,“ doporučuje Josef Kalenda. Stačí jít do hloubky pár milimetrů, důležité je samozřejmě maso nepřiříznout. Řezy veďte těsně u sebe, jako byste krájeli malé proužky. Z kostí díky tomu zbydou jen neškodné kousky.

close info Food Impressions / Shutterstock zoom_in Nařezání na jemné proužky si poradí i s posledními zbytky kostiček.

Naložit nebo ne?

Kdo si chce být stoprocentně jistý, může ještě po prořezání filetů zkusit maso naložit. Rybáři přísahají, že když rybu nasolíte a ještě hodně zakapete citronem, měly by se rozpustit i poslední zbytky kostí – nebo se alespoň ohladí hroty natolik že se nikam nezapíchnou. Citron samozřejmě trochu přebije typickou chuť ryby. Což někomu může vadit a někdo to zase uvítá. Zkusíte to taky?