Tereza Pavcová 2. 4. 2024 clock 2 minuty

Soused se prý o víkendu chystá prořezat rybízy, jenže vám se do toho zrovna nechce? Vždyť rostou tolik let a úroda je dobrá. Není to zbytečná námaha? „Rybízy plodí spoustu let i bez prořezání, pokud mají dobré podmínky. Když to ale uděláte, prodloužíte jim život a hlavně budete mít větší úrodu,“ říká v poradně naše odbornice Jana Bucharová.

Stromy jsou ostříhané, tak si možná se zahradnickými nůžkami v ruce začnete zálibně prohlížet ovocné keříky. Především rybízy. Neprořezávali jste je spoustu let, možná nikdy. Jestli by nestálo za to je taky trochu prosvětlit. Jenže které výhony by se vlastně měly odstranit? A mají se vůbec řezat teď? Jaro je jistota Keříky rybízů můžete během roku prořezávat hned ve dvou termínech. Teď na jaře, tedy v době, kdy ještě není velké teplo, ale teplota už by neměla klesat pod pět stupňů. Jarní prořez má tu výhodu, že se keřík lépe hojí, hrozí menší riziko nakažení škůdci a chorobami skrz ránu a vliv na úrodu bude mít řez už letos. close info Jurga Jot / Shutterstock zoom_in Starší výhony ustřihněte až u země, ať rostlinu nevyčerpávají. Kdybyste si ale nebyli jistí, můžete prořezávku provést po sklizni. V tu chvíli si jednoduše označte pruty, které vypadají nejstarší a nejméně plodily, a ty se nebojte uříznout. „Úplně stačí, když keři zbyde jen sedm nebo osm prutů,“ říká odbornice. Každých pár let Jak často ale rybíz prořezávat? Můžete to dělat každý rok, stejně jako jednou za pár let. Podle toho bude keř jednou zahuštěnější a jindy řidší, nebo naopak stále stejný, pokud vždy vystřiháte stejně staré výhony. close info Nitr / Shutterstock zoom_in Černý rybíz snese častější prořezávku, i jednou za tři roky. Jak je poznáte? Bývají rozhodně nejsilnější, mají tmavší kůru a často i menší listy. Pokud byste je řezali po sklizni, určitě méně plodily. Přesně tyhle kousky byste pak měli až u země uštípnout a stromu tím ulevit, protože pro něj představují zbytečnou zátěž. Rozdíl je pak i v tom, jakou pěstujete odrůdu. „Černý snese prořezávku častěji a odstranit můžete i tří nebo čtyřleté výhony,“ vysvětluje Jana Bucharová. „U červeného a bílého rybízu pak stačí odstranit pětileté pruty.“ close info Jurga Jot / Shutterstock zoom_in Zdá se vám keř po řezu příliš holý? Nebojte, zase pěkně obroste. Světlo i prostor Možná se vám bude po prořezání zdát keř holý. Zvlášť v případě, že se do něj pustíte právě teď, v předjaří. „Nebojte se. Do léta obroste a prostor zaplní postranními větvičkami,“ uklidňuje odbornice. „A díky tomu, že do něj půjde slunce, bude naopak víc plodit. A vzdušnější struktura keře funguje i jako prevence nejrůznějších chorob.“ Související články close Podcasty Znáte bob zahradní? Předčí hrášek a roste jako divý close Podcasty Jak bojovat s přemnoženou mátou: Díky tomuto fíglu bude jen tam, kde ji chcete

