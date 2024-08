Když se náhodou potkají, je to jako ve westernu. Celá ves ztichne, psi přestanou štěkat, v domech se bední okna a okamžitě se vyklidí hospoda nebo náves. Jejich pohledy by mohly vraždit. Nejlépe toho druhého. Sousedské vztahy a navíc spory někdy dokážou nadělat pěknou paseku. Jak je řešit? „Nenechte se ovládnout emocemi,“ říká v našem podcastu odborník na etiketu Daniel Šmíd.

Podcast nejen o sousedských sporech si poslechněte TADY:

Rozhrabané záhony, spadaná jablka na vedlejším pozemku, rozdováděné děti, ale i nezdravení nebo sporná území. Sousedské spory jsou velké téma. A i když se někdy mohou zdát nepřekonatelné, většinou je lze vyřešit k oboustranné spokojenosti. Třeba tím, že se přímo během sporu zkusíte chovat podle doporučení odborníka.

Uznejte chybu

Provedli jste něco vy, vaše děti nebo třeba domácí mazlíček? Nebo třeba jen listí, které padá z vašeho stromu a je ho opravdu hromada? Nehledejte příčiny jinde a zkrátka uznejte chybu. „Omluvte se a nabídněte, že co třeba vyhrabal nezbedný pes, to nejlépe znova zasadíte,“ říká odborník. Upřímná omluva dost často dokáže zázraky.

close info sauletas / Shutterstock zoom_in Padá sousedovi každý rok na zahradu spousta listí z vašeho stromu? Zeptejte se, kdy ho můžete přijít uklidit.

Zjistěte, co se stalo

Přichází rozčilený, křičící, brunátný soused? Buďte v klidu. Nezlehčujte situaci, ale snažte se zkrátka s co největším respektem zjistit, co se stalo. „Zkuste říct třeba: Poslouchám vás, hovořte,“ navrhuje Daniel Šmíd. Když se to nepodaří hned, zkuste třeba počkat do dalšího dne. Třeba se situace uklidní sama a snáz odhalíte, k jakému problému došlo.

Přijměte omluvu

Jste na druhé straně sporu? Pak je na vás stejně nelehká úloha. Přijmout omluvu. I když můžete mít pocit, že jste na konci. „Počítejte s tím, že je upřímná, protože proč by se jinak ten druhý chodil omluvit, a omluvu přijměte. Je to taková společenská povinnost,“ říká odborník. Připomíná taky, že prominutí by mělo být trvalé, i když to někdy může být náročná disciplína.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Počítejte s tím, že omluva je upřímná, a vaším úkolem je ji přijmout.

Buďte smírní

To je rada, která platí univerzálně. Jak pro toho, kdo se provinil, tak pro poškozeného. Snažte se vždy ze všech sil řešit spor v co největším klidu. „Pokuste se navázat lidský rozhovor a počítejte s tím, že na druhé straně je zase jenom člověk,“ připomíná Daniel Šmíd. To samozřejmě znamená, že na vás vůbec nemusí reagovat stejně klidně. Zároveň to ale dává určitou šanci, že když vydržíte být klidní a korektní, možná ho takzvaně přetáhnete na svou stranu. A třeba i zprvu rozčilený soused bude ochotný všechno vyřešit v klidu.

Zachovejte úroveň

Nemusí to tak samozřejmě dopadnout. Ani přes veškerou snahu někdy zkrátka souseda nepřesvědčíte, že je lepší domluvit se v klidu. I pak ale odborník doporučuje nerezignovat a zachovat úroveň. „Nevolte hrubá slova, ani když to dělá ten druhý, nevyhrožujte, zkrátka neporušujte pravidla dobrých mezilidských vztahů,“ říká.

close info PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock zoom_in Postavte se ke sporu čelem. Nebudete se muset do konce života dívat, jestli náhodou soused není venku, když chcete vyvézt popelnici.

Nebojte se pomoci

Zvlášť, pokud bydlíte ve městě a na vesnici, nebo do osady jen dojíždíte, můžete mít někdy pocit, že je přece důležité všechno urovnat sami. A pokud se to nepovede, tak zkrátka všechno nějak zahladit, nebo zapomenout. Důležité je ale uvědomit si, že v tomto případě, pokud se vám děje opravdu velké bezpráví a není možné ho řešit rozumně, je v pořádku obrátit se na oficiální instituce. Nebo třeba ve chvíli, kdy dojde k fyzickému napadení. „Pokud vám někdo skutečně škodí, nechte zasáhnout úřady,“ doporučuje i odborník. A že se pak budou další sousedé ptát? Třeba to bude příležitost, jak jim v klidu vysvětlit, co se vlastně stalo.