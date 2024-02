Mech a lišejník nejsou jen neškodný porost. Čašem totiž zničí keř nebo strom i úrodu. To až se dostanou přes kůru do pletiva, kde mohou volně šířit své spóry. O tom, jak mohou strom ničit cizopasné houby, se dozvíte i v poradně podcastu iReceptář do ucha. V každém případě je důležité jednat hned a škůdců se zbavit.

Zjistili jste při zimní obhlídce ovocných keřů a stromů, že se na nich objevuje lišejník nebo mech? Není to jen kosmetická vada. Za nějakou dobu totiž prorostou do pletiva a odtud se mohou jejich spóry přenést až do plodů. Ranky, které růst mechu nebo lišejníků tvoří na kůře navíc mohou vytvořit snazší prostor pro vniknutí dalších škůdců. Na odstranění je nejlepší čas právě teď, na jaře už byste totiž mohli keř nebo strom poškodit. Vyberte si zimní den, kdy nemrzne, a pusťte se do pomalé, ale za to velmi užitečné práce.

Lišejníky mohou vyrůst na rybízu, stejně jako na jabloních, třešních, nebo jiných ovocných stromech či keřích.

Všechno pryč

Prvním krokem by mělo být očištění větví od všeho, co na nich roste. Začít můžete třeba škrabkou a opravdu pečlivě dostaňte z kůry všechno, co na ní roste. V další fázi si můžete pomoct chemií, odborníci doporučují především měďnaté přípravky nebo zelenou skalici a kmeny ošetřit jejich roztokem. Dobře vám ale poslouží i obyčejná wapka, která zvládne z povrchu kmenů odstranit další zbytky porostu.

Nátěr vápenným mlékem prospěje stromům hned dvěma způsoby.

Vápno nakonec



Kmeny pak nechte krátce oschnout a následně potřete vápenným mlékem. To zamezí rozrůstání případných zbytků mechu nebo lišejníku po kmeni a navíc zjara ochrání stromy před příliš rychlým rozprouděním mízy. Na podzim pak nezapomeňte stromy obejít a pečlivě zkontrolovat. Pokud by se někde lišejník objevil znovu, postup zopakujte.