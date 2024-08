Kráčející patka. Páráček. Overlock. Víte, co to je? Umíte to používat? Jestli ne, je právě ta nejlepší doba to zjistit a naučit se s nimi pracovat. Domácí šití je totiž zase v kurzu. „Šití je navíc báječná oddechová činnost a ten pocit, když vytvoříte něco vlastního, je nesmírně krásný,“ říká v našem podcastu módní návrhářka Lucie Marková.

Zaprášený šicí stroj někde v nejzazším koutě skříně. Kdo by ho taky vytahoval, když je toho v obchodech najednou tolik. Jenže časy se zase změnily. Všechno trochu podražilo a i v přeplněných obchodech člověk občas nenajde to, co by se mu líbilo. Navíc ten obrovský výběr krásných látek a fakt, že docela ucházející potřeby na šití už občas najdete i v supermarketu. Jako by zkrátka všechno křičelo – začněte zase šít. Má to smysl? Podle módní návrhářky rozhodně. Snad ani nebyla lepší doba.

Jak začít?

Záleží samozřejmě na tom, jestli už máte se šitím zkušenosti, nebo ne. Kdo už někdy šil, rychle si na základy vzpomene. Nebo snadno najde, co potřebuje. Stejně jako ten, kdo začíná úplně od píky. „Nebojte se přidat do skupin věnovaných šití na sociálních sítích,“ říká návrhářka, „hledejte návody na youtube, které mohou být klidně určené i pro vás konkrétní typ stroje. Ve skupinách se navíc zeptáte přesně na to, co vás zajímá. Je to prostě velká výhoda dneška a začít šít je tak snadnější než dřív.“

Sledujte videonávody, přijdejte se do skupin na sociálních sítích. Dostanete tam know-how, které potřebujete.

Vyberte střih

Můžete pro něj samozřejmě dojít do obchodu, případně si koupit střihový časopis, jak jste zvyklí. Když ale začnete trochu pátrat, rychle zjistíte, že spoustu střihů dnes najdete na internetu, kde jsou k zakoupení a v některých případech i volně ke stažení. Vyrábí je třeba i Lucie Marková a najdete je přímo na jejích stránkách www.luciemarkova.cz. „Většina mých střihů je dělaná tak, že jakmile se naučíte nakreslit rovnou čáru na látku, tak střihy bez problémů zvládnete, i když jste úplný začátečník. U každého je totiž návod, jak přesně postupovat,“ ujišťuje návrhářka. Její střihy mají ještě jednu velkou výhodu – modeluje je totiž pro každou velikost zvlášť, podle specifik. Střih pro XS je proto trochu jiný, než třeba ten pro 2XL.

Doma si ušijete přesně to, co chcete.

Říkáte si teď, jak se ale ke střihům dostanete? Úplně jednoduše si je po stažení vytisknete. Většinou si můžete vybrat, jestli zvolíte rovnou velikost A0 a necháte si ho vytisknout někde v centru, nebo jestli si poslepujete klasické papíry A4. V každém případě vybírejte střihy, které mají takzvaný kontrolní čtverec – čtvereček na první straně, jehož velikost musí po vytištění odpovídat danému rozměru. Pak si budete jistí, že šijete správně.

Látku si otestujte

Obrovskou výhodou domácího šití je, že si vyberete nejen střih, ale taky materiál. Právě při výběru materiálu se často můžete zarazit. Přemítat, který bude ten pravý. Lucie Marková na to má dobrý návod. „Když přijdete do obchodu s látkami, v první řadě si na materiál, který se vám líbí, sáhněte, jestli je taky příjemný na omak,“ radí, jak začít.

Začínat nemusíte rovnou oblečením. Zkuste třeba polštáře, ty mají jen rovné švy.

A protože kvalitu pohledem nepoznáte, doporučuje sledovat pár dalších vlastností. „Na fakultě nás učili přejet někde v rohu párkrát po látce kusem jiné bílé látky. Když začne barva pouštět, není kvalitně ustálená a už to je znak ne úplně dobré výroby.“ Hledejte žmolky a nitě vytahané vprostřed látky, i to jsou známky nižší kvality. Návrhářka navíc doporučuje využít internet a obchod s kvalitními látkami hledat i podle referencí.

Zůstaňte doma

Bývali jsme textilní velmocí, dnes se řada výrob uzavřela. Českou textilní výrobu je potřeba hledat. I s tím ale hodně pomáhá internet a kdo chce, české výrobce najde. „Já jsem za to, dávat jim přednost, podporovat lokální trh. A když ne české látky, tak alespoň české obchodníky,“ doporučuje návrhářka. „Zkuste to a uvidíte, že nabídka je veliká a sehnat dobrou a kvalitní českou látku není zas takový problém.“