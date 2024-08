Neplaťte za semínka: Přes zimu snadno uchováte i ta salátová

close info Chonlatee42 / Shutterstock

Tereza Pavcová 6. 8. 2024 clock 2 minuty

Jen si to vybavte. Je předjaří, nebo dokonce ještě zima. Vy horečnatě pobíháte obchodem, nebo listujete webovými stránkami, a hledáte ty odrůdy salátů, paprik a rajčat, co vám loni tak chutnaly. Mohly by to být tyhle? Tamhlety? Zapomeňte na to a letos si nasyslete semínka vlastní! „Pro začátečníky jsou skvělé právě saláty,“ doporučuje v naší poradně Jana Bucharová.

Podcastovou poradnu i o semenaření najdete TADY: Uchovat semínka na další sezonu není vlastně nic náročného. Začněte tím, že je sklidíte ve správnou chvíli. „Třeba ta salátová dozrávají postupně a navíc jsou vybavená lehkým chmýřím, které má za úkol je roznést po okolí,“ upozorňuje na jedno z úskalí semenaření naše zahradní odbornice. „Musíte si je proto hlídat. Dobrý trik ale taky je ustřihnout krátce před dozráním těch prvních celý stvol a nechat ho zavěšený dozrát v teple. Pak o semínka jistě nepřijdete.“ close info vveronka / Shutterstock zoom_in Jakmile salát začne odkvétat, pečlivě ho hlídejte, ať semínka neuletí. Nechte je v suchu Jakmile semínka dozrají, seberte a nechte na teplém, suchém místě dokonale proschnout. To je zásadní první krok pro to, aby příští rok opravdu vyklíčila. „Sucho je naprosto zásadní, jinak začnou semínka plesnivět,“ upozorňuje Jana Bucharová. Na co si dát pozor? Na vlhkost doma. Pokud je příliš vysoká, raději semena velmi opatrně dosušte v sušičce, nebo alespoň vyberte místo, kde není vlhkost vyšší než šedesát procent. close info aekky / Shutterstock zoom_in Pokud máte doma moc vlhko, klidně nechte semínka schnout ve sklenicích. Nebo jim dopřejte nějakou dobu v sušičce. Žádné výkyvy Až semínka dobře vyschnou, měli byste jim zajistit hlavně teplotní stálost a nepříliš vysoké teploty. Naopak jim často prospívá chlad a třeba v profesionálních semenářských firmách se semena skladují i v mrazáku. Pokud je ale plánujete použít příští rok, není tak razantní krok nutný. Můžete je zavakuovat a dát do lednice, nebo jen na hodně chladné místo ve spíži. Dejte ale pozor, aby byla opravdu dokonale vyschlá, ať je mráz neponičí nebo nenapadne plíseň. close info JimCochrane1 / Shutterstock zoom_in Pečlivě usušená semínka popište a uložte. Nejlépe do temna a chladu. Zatemněte Spíš i mrazák mají společnou ještě jednu vlastnost, která semínkům prospívá. Je v nich většinou tma. Tahle podmínka sice není tak podstatná, jako předchozí dvě, ale slouží minimálně jako pojistka, že se semena nezačnou probouzet k životu dřív, než přijde jejich čas. Nepotřebují dokonalou tmu (i když je to nejlepší), zajistěte ale, aby na ně nesvítilo přímé sluneční světlo. Až je na jaře zasijete, budete rádi, že jste si s nimi tu práci dali. Související články close Podcasty Podcast: Už jste nařízkovali bylinky? Teď je správná doba. close Podcasty Podcast: 3 nejlepší triky, jak se zbavit plísně na rajčatech

tag Vlhkost

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít