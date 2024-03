Než se na zahradě začnou červenat vaše vlastní plody, ještě pár měsíců to potrvá. Možná na ně ale máte chuť už teď. Třeba po poslechu našeho podcastu. „Rajčata, která si vypěstujete sami, budou vždy ta nejlepší na světě,“ říká pěstitel rajčat Lukáš Rázl. Přesto ale ví, po čem se dívat, až přijdete vybírat do obchodu rajčata mimo sezonu.

Věděli jste, že existuje přes tisíc odrůd rajčat? Velká i úplně malinká. Kulatá nebo připomínající srdce či soudek. Červená více nebo méně, ale taky žlutá či černá. I v českých obchodech pomalu můžete potkat nové druhy.

Jenže někdy si je přinesete domů a zjistíte, že to tedy vůbec jako rajče nechutná. A že jste možná vybrali špatně. Jak si tedy koupit rajče, které bude dobré? Pohlídejte si, kde vyrostlo.

close info LightField Studios / Shutterstock zoom_in Dřív než na plody se podívejte na cedulku. Jelo z daleka? To si od něj moc neslibujte.

První pohled na cedulku

Jak dalekou cestu urazí vaše rajčata, když je třeba z chalupy vezete domů? A jak dlouho se ještě potom dají jíst, než se začnou kazit? První číslo bude nejspíš něco od deseti do dvou set kilometrů, druhé pár dní, možná i týden, podle toho, jakou odrůdu pěstujete.

To samé byste měli chtít i od rajčat obchodu. Čím kratší vzdálenost i dobu za vámi musí ujet, tím lepší budou. Vybírejte tedy kousky, které vyrostly nejlépe na některé z českých farem, nebo alespoň v Evropě. O to zralejší se totiž rajčata trhala a o to lepší bude i jejich chuť.

Chemie jen minimum

Stejně jako na zahradě používáte speciální substrát, hnojivo a případně rajčata opečováváte proti plísni nebo mšicím, ani ve velkých pěstírnách není možné nechat rostliny růst jen tak. Nejlepší samozřejmě je, pokud je možné pěstovat je úplně ekologickým způsobem, tedy bez ochrany nadbytečných chemikálií. Řekněme si ale upřímně, že biorajčata bývají drahá a ne každý si je může dovolit.

close info Mazur Travel / Shutterstock zoom_in U lokálních rajčat máte větší jistotu, že se při pěstování nepoužívala zbytečná chemie.

I tady ale pěstitel radí dívat se na zemi, odkud pocházejí. „U nás, a podobně i v celé Evropě, platí přísná pravidla, jaké prostředky se i při konvenčním pěstování smí a nesmí používat. Už vůbec to tak ale není mimo Evropskou unii,“ vysvětluje.

A ačkoli chemie nemá vliv na samotnou chuť, plody, které pak dozrají s její pomocí a ošetřují se třeba i proti měknutí, zkrátka jako ze zahrady nikdy chutnat nebudou. I proto se vyplatí dívat po co nejlokálnější zelenině.

Skleník nevadí

Někdy se můžete setkat s tvrzením, že špatně chutnají rajčata ze skleníku. Protože k nim nejde čerstvý vzduch. A nedopadá na ně přímé slunce. A neprší na ně déšť. A možná jste slyšeli ještě pár dalších důvodů. Jenže kolik zahrádkářů pěstuje rajčata ve skleníku? Možná je tam máte i vy. A určitě nejsou špatná.

close info DexonDee / Shutterstock zoom_in Jsou ze skleníku? To ničemu nevadí.

„Rajče pochází ze Střední Ameriky, z yucatánského pralesa, a právě takové prostředí potřebuje i proto, aby bylo spokojené,“ vysvětluje Lukáš Rázl. „Takže, když třeba přijdete k nám do skleníku, nebude vám tam příjemně. Protože je tam opravdu jako v pralese.“

A i když venku na záhonu vám během léta vyrostou nepochybně skvělá rajčata, skleník zkrátka není tím, co by jejich pěstování ublížilo.