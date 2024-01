Nemůžete se zbavit hrabošů na zahradě? Nemusíte hned kupovat jedy a pasti, vyzkoušejte nejdřív přírodní prostředky, které máte doma. Jak vyhnat hraboše ze zahrady radí v další epizodě podcastu naše odbornice Jana Bucharová.

Nedávejte jim příležitost

Nejlepší je samozřejmě prevence – postarejte se o to, aby hraboši o vaší zahradě v podstatě nevěděli. Jak na to? Nenechávejte nikde zbytky jídla ani osiva, kompost zakrývejte, krmítka pro ptáky zavěšujte tak, aby se k nim hraboši nemohli dostat. Pravidelně sekejte trávu, nenechávejte volně ležet misky s krmivem pro domácí mazlíčky, to je pro hraboše obzvlášť velké lákadlo.



Nepříjemné pachy

Každý hlodavec je citlivý trochu na něco jiného, ale obecně se dá říct, že nemají rádi pachy svých nepřátel. Po čase si dokážou i na původně odpudivé pachy zvyknout. Chcete-li tedy vyhnat hraboše ze zahrady natrvalo, investujte do boje svůj čas a pachy po pár dnech měňte, aby se hlodavci natolik vyčerpali neustálým pocitem ohrožení, že radši vaši zahradu opustí.



Bezinky

Odvar z bezinkových květů nebo i listů nechte vychladnout a pak ho nalijte podél záhonů nebo tam, kde se hraboši vyskytují nejčastěji.



Mátový olej

Aroma máty je pro hraboše obzvlášť odpuzující, nejsilnější je v podobě mátového esenciálního oleje.

close info Tatevosian Yana zoom_in Můžete vyzkoušet mátový olej, hlodavcům nevoní

Česnek

Odvar z čerstvého česneku by měl hraboše zapusit. Má výhodu v tom, že nevoní celé řadě dalších živočichů, například ho nesnášejí proklínaná háďátka jahodová.

Ricinový olej a ocet

Tyto dvě látky uvádíme s rezervou – můhou totiž uškodit půdě a rostlinám, které v ní rostou. Rozhodně je nevylévejte volně do půdy, ale dejte jich trochu na misku nebo třeba do víček od lahví a rozmístěte tam, kde se hraboši pohybují.

Kočičí písek

Nejenom že má pro hraboše nepříjemnou strukturu, ale pokud rozsypete na exponovaná místa písek použitý, odpudí je navíc i pachem jejich přirozeného nepřítele.

close info Kristine Rad zoom_in Ultrazvukový plašič se solární baterií

Nepříjemné zvuky

Každé zvíře se bojí nějakých zvuků, hraboši třeba neradi poslouchají nahrávky zvuků koček a psů a nedělá jim dobře ani zvuk o frekvencích, které lidské ucho neslyší. Můžete to vyzkoušet, ale smiřte se s tím, že si časem zvyknou na ledacos, obzvlášť na zvuky, které se objevují pravidelně, na stejném místě, atd. zvuk, po kterém nepřijde přímé ohrožení, přestanou zkrátka časem vnímat jako výstrahu.

Pasti pastičky

Existuje celá škála pastí, ale otázka je, jestli je opravdu chcete používat a pak z nich vyprošťovat tělíčka uhynulých hlodavců. Lepší je chytat je do sklopce, který pak odnesete daleko od zahrady a tam je vypustíte. V každém případě i takoví živočichové patří do koloběhu přírody a pokud objevíte jednoho, ještě nemusíte volat deratizátora.

