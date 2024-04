close info Parkin Srihawong / Shutterstock

Tereza Pavcová 19. 4. 2024

Jestli kořínky většiny rostlin něco nesnášejí, tak je to moc vody. Nemůžou v ní „dýchat“, fungovat a navíc jim hrozí akutní napadení plísní. Až se to stane, už s tím nic moc neuděláte. Proto je lepší jednat předem a sázet i na zahradě do zeminy, které je dostatečně vzdušná a lehká, aby jí mohla voda snadněji protékat. Jak pak připravit konkrétně substrát pro výsev, si poslechněte v poradně našeho podcastu.

Epizodu našeho podcastu s Janou Bucharovou si přehrajte TADY: Chcete ušetřit, možná jste jen nestihli před víkendem dojet do zahradnictví, nebo se zkrátka chystáte zpracovat dlouho zrající kompost. Pro výrobu vlastního substrátu můžete mít celou řadu důvodů. A i když k rostlinám, které běžně pěstujete na zahradě, můžete často použít rovnou kompost smíchaný se zeminou, je lepší přidat ještě něco, co substrát nadlehčí. Třeba proto, aby se kořeny rostlin nepřemokřily. Proto je důležité substrát vylehčit. Čím? Toto jsou naše nejlepší tipy. close info aimful / Shutterstock zoom_in Velmi lehký substrát ocení především semínka a sazeničky. Písek Pokud jde o vylehčování, je to většinou první volba. A vůbec ne špatná. Písek je snadno dostupný (klidně použijte ten ze starého pískoviště), levný a dobře se míchá. Nevýhodou ale je, že může být těžký – proto se příliš nehodí třeba pro vylehčování v květináčích – a krom vylehčení, tedy zlepšení propustnosti půdy, jinou funkci nemá. Jestli ale nemáte nic jiného po ruce a s výrobou substrátu spěcháte, použijte ho. Chyba to nebude close info Volcko Mar / Shutterstock zoom_in Písek je spolehlivý a levný, hodí se ale spíš do záhonů. Agroperlit Všimli jste si někdy v substrátu malých bílých kousků? To není žádné hnojivo, ale pufované kousky horniny. Někdy se používá jen jako spodní vrstva, ale to by byla škoda, protože vodu dobře odvádí v celé hmotě. Přimíchejte ho ke kompostu nejen do substrátu pro výsevy a semenáčkům nebude hrozit přemokření. Použít ho můžete i pro pokojovky a kdybyste je náhodou přesazovali nebo některá zahynula, nebojte se ho použít znovu. Své dobré vlastnosti si uchová i při další příležitosti. close info Bowonpat Sakaew / Shutterstock zoom_in Perlit je lehký a můžete ho používat i opakovaně. Listovka Jestli máte na zahradě listovku, tedy kompost s převahou listí, hýčkejte si ji. Jde totiž o jedinečný poklad. Nejen, že je velmi výživná, ale na rozdíl od klasického kompostu mnohem lečí a vzdušnější. Dokáže tedy částečně nahradit i rašelinu a zároveň si zachovává výživnou složku. Při mísení ji přidejte k běžnému kompostu, nebo použijte samotnou. Zvlášť semínka si budou lebedit. close info Stephen Farhall / Shutterstock zoom_in Kompost s převahou listí je lehounký i výživný. Kávová sedlina Toto je takový tajný tip. I když se totiž od používání rašeliny upouští, některým rostlinám dělá dobře kyselé prostředí, které v substrátu vytváří. Platí to třeba pro borůvky, vřesy nebo azalky. Můžete si samozřejmě říct, že v tomto případě je použití rašeliny oprávněné a budete mít úplnou pravdu. Pokud si ale doma děláte kávu (nebo máte oko v kavárně za rohem), klidně si nastřádejte a postupně usušte lógr a až bude čas tyto rostliny zasadit, přidejte ho jako jednu z přísad substrátu. Použijete snadno dostupný odpad a ještě ušetříte kus rašeliny. Co víc si přát. close info ThamKC / Shutterstock zoom_in Přimísení lógru ocení například rododendrony. Související články close Podcasty Výsev salátu: Tyto druhy jsou pro toto období nejvhodnější a vynikají skvělou chutí close Podcasty Hážete lógr do koše? V záhonu je mnohem užitečnější

tag Kompost Písek Rašelina Rostliny Substrát Výroba

