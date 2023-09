PODCAST: Kdy a jak na podzim vysadit česnek? Pozor na chyby, přišly by vás draho

Kdy je lepší sázet česnek, na jaře, nebo na podzim? Odborníci se shodují na tom, že právě teď. Ovšem jen když se vyhnete následujícím chybám. Co dalšího je dobré ještě teď na zahradě udělat, se dozvíte v další epizodě podcastu iReceptář do ucha, ve které jsme se ptali Jany Bucharové.

Kdo má rád poctivý, ostrý a čerstvý český česnek, ten si ho zpravidla chce vypěstovat sám. Do sázení se můžete pustit i na jaře, ale jen s odrůdami, které jsou k tomu určené a kterých je méně. Zato na podzim, jakmile je teplota pár dní pod 9 °C, můžete začít se sázením. Příliš velké teplo nemá rád, ale ani není dobré (v podstatě ani technicky možné) ho sázet, když už mrzne.

Jakým chybám byste se měli vyhnout? Tady je 8 důležitých zásad, kterých byste se měli držet.

1. Nesázejte příliš brzy

Příliš časná výsadba může vést k předčasnému vyklíčení a příliš pozdní výsadba může mít za následek nedostatečně vyvinuté cibulky. Čím později česnek vysadíte, tím spíš se vyhnete houbovým chorobám. Můžete sázet v listopadu i v prosinci.

2. Nebojte se sázet hlouběji

Stroužky česneku by měly být zasazeny asi 5-10 cm pod povrchem země, špičatým koncem vzhůru. Příliš mělká výsadba může obnažit stroužky, které pak mohou umrznout. Ale pozor, kdybyste je vsadili až příliš hluboko, vzejde na jaře česnek se zpožděním.

3. Dejte česneku prostor

Kdybyste stroužky nasázeli hustě vedele sebe, spláčete nad výdělkem: příliš těsná výsadba může vést k soupeření o živiny a prostor, což má za následek menší cibulky. Dodržujte tedy mezi sázenými stroužky dostatečný odstup, tedy 25 až 50 centimetrů mezi řádky a v řádcích mezi jednotlivými stroužky 10 – 15 centimetrů.

4. Vybírejte kvalitní sadbu

Česko se může chlubit desítkami odrůd česneku, čehož by byla škoda nevyužít. K dispozici máme odrůdy rané, polorané i pozdní, paličáky i nepaličáky a seženete i odrůdy, které se hodí do vyšších poloh. Také se dělí podle toho, kdy se mají sázet, tedy jestli jsou to odrůdy jarní nebo podzimní, ale najdete i takové, které můžete vysadit tak i tak.

5. Mořte!

Česnek potřebuje vzdušnou půdu a naopak mu vůbec nevyhovuje půda mokrá, s vysokou spodní vodou. Protože právě v takových podmínkách je ohrožený celou řadou houbových chorob. Před nimi i před škůdci (háďátko, vlnovík) je potřeba ho namořit v roztoku sulky, pak nechat oschnout a těsně před sadbou ho namočit na pár hodin do vody.

6. Pozor na hnojení

Zatímco většina ostatních plodin miluje dusík, u česneku je potřeba s ním šetřit – při jeho přemíře v půdě se pak česnek rychleji kazí. Záhon, na který půjde česnek, je dobré prohnojit ideálně zeleným hnojením (svazenka, vojtěška) nebo kompostem, který dobře promísíte se zeminou a s trochou písku.

7. Slunce a vody tak akorát

Česneku se povede na slunném místě, což znamená aspoň 6-8 hodin slunečního svitu denně. Ve stínu budou výsledkem malé neduživé cibulky.

Jelikož je náchylný k houbovým chorobám, nesvědčí mu přemokření. Obzvlášť v době, kdy ho budete sklízet, to se zálivkou nepřehánějte, abyste o celou úrodu nepřišli.

8. Česnek ze supermarketu není na sadbu

A kde sadbový česnek pořídit? Nejlépe přímo u pěstitele nebo v obchodech, které prodávají semena a sadby. Pěstitel ovšem musí doložit, že prodává skutečně česnek sadbový, nikoliv konzumní. Použít na sadbu česnek, který jste si koupili v supermarketu, není dobrý nápad: nemáte zaručeno, že vám vyklíčí – je totiž často ošetřen látkami, které tomu brání. Naopak nebývá ošetřen proti škůdcům a chorobám, takže i kdyby začal přece jen klíčit, zahubily by ho houbové choroby nebo nevítaní škůdci.

