PODCAST: Jak zasadit ovocný strom? Květináčový efekt ho zahubí, varuje odbornice

Teď na podzim je ta správná doba na sázení ovocných stromků. Jenže stačí jedna chyba a o stromek přijdete. Které chyby to jsou a jak ovocné dřeviny sázet správně? A co je to květináčový efekt? To vše se dozvíte v další epizodě podcastu iReceptář do ucha, ve které nám vyprávěla Jana Bucharová.

Výsadba stromu na podzim může být úspěšnější než ta jarní, protože umožní stromu zapustit kořeny ještě před zimou. Některé chyby však mohou vést k tomu, že strom nebude prospívat nebo dokonce zcela uhyne. Zde jsou některé časté chyby, které mohou být při výsadbě ovocných dřevin obzvláště škodlivé: Ani příliš hluboko, ani příliš mělce Přinesli jste si naroubovaný stromek, vykopali pro něj jámu a zahrabali ho pělně hluboko? Tak pozor, až začne plodit, možná se vůbec nedočkáte pěkného ovoce, ale neduživých a nedobrých plodů. Pokud si totiž kupujete roubovaný stromek, u kterého je spodní část rostliny skvělá ve vytváření kořenového systému, ale potřebuje horní část (roub) z jiného stromu, který rodí kvalitní ovoce, můžete s hlubokou výsadbou pěkně šlápnout vedle. Když zahrnete půdou místo roubování, zapustí kořeny vrchní část rostliny, tedy roub, který ale tak dobré kořeny mít nebude. A bez kořenů není dobré zásobování živinami. Nepomůže ani výsadba hodně mělká – kmínek se může převrátit, bude zranitelný.

Stromky sázejte roubem směrem na sever či severozápad, aby jim v začátku neuškodilo slunce. Pořádně zalévat... Než stromek vsadíte do vykopané jámy, prolijte zeminu v ní vodou. Stromek pak podle potřeby a také podle počasí zalévejte. Není pravda, že by na podzim už vodu nepotřeboval. To platí obzvlášť u stálezelených dřevin, které mají kvůli listům i v chladném období velkou plochu, kterou vypařují vodu. Šikovný pomocník pro podzemní zalévání, aby se voda dostala až do spodních vrstev zeminy Zdroj: shutterstock.com …. a nic neodkládat! Už už chcete vysadit stromky, ale vždycky vám do toho něco přijde? Tak abyste to letos neprošvihli! Když se totiž do výsadby ovocných stromků pustíte příliš pozdě, nestačí si před zimou rozprostřít a nechat rozrůst kořeny, takže velmi často podlehnou mrazu. S hnojením opatrně Chcete stromkům dopřát maximální výživu, a tak jim do jámy nasypete vrchovatě hnoje či kompostu? Chyba! Hnůj je pro mladé kořínky tak intenzivní hnojivo, že je může spálit. Pozor na květináčový efekt S přemírou výživné zeminy hrozí i takzvaný květináčový efekt. Když stromek namlsáte bohatě zásobenou půdou, nebude se mu chtít vysílat kořeny za hranici jámy dál. První rok se toho třeba moc nestane, ale časem bude strom chřadnout nebo minimálně neponese tak dobré ovoce – nevytvoří si dost hluboké ani široké kořeny, takže jeho zásobování živinami a vláhou bude omezené. Přeneseně řečeno – o mladý ovocný strom se starejte, ale moc ho nerozmazlujte, nebo se nebude snažit. S hnojením se to nesmí přehnat Zdroj: shutterstock.com Proto před výsadbou hnojivo promíchejte se zeminou, kterou jste vykopali. Důkladně připravte půdu v jámě, odstraňte všechny překážky po celé její ploše, jakou jsou třeba kameny, a rozrušte půdu ve stěnách jámy. Díky tomu si váš ovocný stromek nebude připadat jako v květináči a do zimy stihne bezpečně zakořenit.