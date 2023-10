Plíseň na zdech, nebo kdekoli jinde v bytě obvykle znamená paniku. Všichni přece vědí, že způsobuje onemocnění a minimálně proto ji doma nechcete. Jak se jí zbavit a zabránit jejímu růstu i šíření spór? Vezměte si na pomoc průvan, slunce, mráz a nejlépe ještě sucho.

Nejen o předcházení vzniku plísní v chatě a chalupě se doslechnete v našem podcastu právě TADY:

Stane se to, ani nebudete vědět jak. Jednou ráno přijdete do koupelny a při čištění zubů objevíte najednou na zdi pár černých teček. Nebo se bude schovávat poblíž záchodové mísy. Nebo v těsnění za kuchyňským dřezem. A možná si jen všimnete toho typického, zemitého a vlhkého zápachu. Plíseň. Něco, co doma rozhodně nechcete. Můžete se jí bavit? Rozhodně ano. Boj sice nebude pokaždé snadný, ale vyhrát ho můžete.

close info Shutterstok.com zoom_in Příčinou vlhkosti může být i nedobře utažený sifon nebo jiná netěsnost v potrubí.

Viníkem je vlhkost

Příčin vzniku plísní v domácnosti bývá víc, ale hlavní viník je pokaždé jenom jeden. Nadměrná vlhkost. Bez vysoké vlhkosti se totiž spóry plísní, které si třeba i jen přinesete domů nebo se k vám dotanou třeba při větrání, nemůže uchytit a začít růst.

Pravidelné větrání

Prvním opatřením, a také nejúčinnějším, je proto nenechat plíseň vůbec vyrůst a zbavit se tedy zvýšené vlhkosti. Tedy opravdu dobře větrat, především ve chvíli, kdy doma víc vlhkosti „vyrábíte“ po koupání, při vaření, ale i sušení prádla nebo když uklízíte. Otevřete tedy okna (pokud zrovna neprší nebo není mlha) a zapněte klidně i digestoř. A k tomu přidejte pravidelné větrání několikrát denně. Průvan je totiž prvním nepřítelem plísně.

close info Shutterstok.com zoom_in Moderní okna někdy těsní až příliš dobře. To může být důvodem zvýšené vlhkosti a prostředím pro vznik plísně.

Pomůže odvlhčovač

Samotné větrání někdy nepomáhá. Třeba proto, že bydlíte ve starém domě. Nebo naopak novém, který je díky zateplení a moderním oknům až příliš dobře utěsněný a vlhkost z bytu zkrátka nemá jak odcházet. Dobrým řešením je v takovém případě odvlhčovač. Buď malý, jen s chemickou náplní, nebo elektrický. Zařízení, které trochu připomíná větrák, ale ve skutečnosti obsahuje kondenzační jednotku odvádějící nadbytečnou vlhkost ze vzduchu. Jeho výhodou je, že ho většinou zapojíte jen do zásuvky necháte běžet potřebně dlouhou dobu. Klidně přes noc. Dbejte ale na to, aby nebyl přístroj příliš hlučný a také si vyberte dostatečný výkon podle velikosti místnosti, kterou chcete odvlhčit. Jinak si moc nepomůžete.

close info Shutterstok.com zoom_in Kde je vlhko, tam se plíseň tvoří snadno.

Dobře ukrytá

A co když už se plíseň objeví? Ani to není neřešitelná situace. Jen je potřeba začít s ní bojovat co nejdříve a také co nejúčinněji. Aby se vám to povedlo, je dobré vědět, co je vlastně plíseň. Rozhodně to totiž nejsou jen různě barevné tečky na povrchu. Plíseň, podobně jako houba, roste uvnitř například zdi nebo dřevěného obložení. A na povrch se dostanou jen její části vypouštějící spóry. Při likvidaci proto potřebujete jít do hloubky a ničit všude a důkladně. Jak na to?

Světlo je nepřítel

Možná už jste slyšeli, že plísně zabíjí světlo. To je pravda, ale musí jít o záření s konkrétní ultrafialovou délkou, jakou obsahuje třeba to sluneční. Když budete na plíseň svítit obyčejnou žárovkou, nic se jí nestane. UV zářivky jsou poměrně nákladné, proto je lepší nechat slunce pracovat, kdy a kde to zrovna jde, a do boje s plísní se pustit jinak.

Chemie jako zbraň

Chemických postřiků proti plísním existuje řada, většinou obsahují chlór a plíseň by měly ničit do hloubky. Nanášejte je vždy s nasazeným respirátorem a dodržujte pokyny výrobce. Ostatně i samotný výrobek vybírejte podle místa určení, trochu jiné přípravky se totiž hodí například na zdi a jiné třeba na okna. Pokud se vám použití chemie nezdá, můžete zkusit modernější metody. Jednou z nich je použití aktivního ozonu, který plísně čistí ještě efektivněji a v uzavřených prostorech je velmi účinný. Musíte ale počítat s větší investicí.

Houbový roztok

Třetí, dnes už celkem běžnou možností, je boj proti plísni houbou. Samozřejmě si nebudete doma sázet hříbky. Zasažený povrch ale postříkáte roztokem s obsahem houby, která se živí vlákny plísně a dostane se i do hloubky. Když plíseň pohltí, přestane dál pracovat. Podle výrobců ale vyčkává a pokud by se plíseň vrátila, houba ji opět zničí. Jde tedy zároveň i o prevenci.

close info Shutterstok.com zoom_in Nejlepší je plíseň postříkat správným přípravkem a ten pak nechat působit. Přímo z povrchu ji raději nestírejte, rozvířili byste spóry.

Natřete jí to

Pokud víte, že se v některém místě v bytě bude držet vlhkost pořád, jako třeba v koupelně, nebo se k vám plíseň vrací, zkuste stěny ošetřit speciálním nátěrem. Existuje jich několik druhů a každý z nich nějakým způsobem brání tomu, aby se plíseň ve zdech usazovala a šířila. Není to sice úplně drobná investice, ale pokud pomůže plíseň přemoci, určitě se vyplatí.