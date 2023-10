close info shutterstock.com

Eliška Krausová 20. 10. 2023

Jeřabiny jsou vitamínová bomba a skvělý prostředek pro trávení. Jak poznáte jedlý druh? Poslechněte si podcast iReceptář do ucha. Je to snadné, stejně jako vše, co z jeřabin vyrobíte, ať už je to sirup, džem nebo víno. Máme pro vás recepty pro inspiraci.

Podcast iReceptář do ucha si poslechněte tady: Dobrá zpráva je, že ani když natrháte nejedlý druh, neotrávíte se – chutná tak hořce, že vás nebude lákat z něj cokoliv připravovat. Na druhou stranu i jedlé druhy je potřeba vždy tepelně zpracovat, protože syrové plody jsou – podobně třeba jako bezinky – mírně toxické. Proč jsou dobré na hubnutí Jelikož obsahují jeřabiny dost vlákniny, hodí se při hubnutí. Například 100 gramů jeřabin má obsah vlákniny jako dvě jablka dohromady. Jestli tedy chcete zobat něco zdravého, upečte si je v troubě. Kdo nehledí na kalorie, může si k 1 kg jeřabin přisypat 600 g cukru, dobře promíchat a nechat péct v troubě, dokud jeřabiny nezměknou. Hmotu občas zamíchejte, můžete přidat i špetku skořice, pak džem dejte do skleniček a sterilujte. Můžete ho předtím také propasírovat nebo rozmixovat.

close info shutterstock.com zoom_in Nejedlý jeřáb ptačí Imunita a věčné mládí Jeřabiny podle vědců obsahují hodně vitaminu C, dále vitamin A, třísloviny a mnoho dalších látek, mezi nimi i antioxidanty, které zpomalují stárnutí. Především pro ženy nad 50 let, které se potýkají se zpomaleným metabolismem, jsou tak skvělou prevencí proti obezitě i stárnutí.

close info shutterstock.com zoom_in Jeřabiny si můžete v zimě užívat i jako pečený čaj. Jeřáby nejsou jen ty s červenými plody Každý zná jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) nebo například jedlý jeřáb Moravský sladkoplodý (Sorbus aucuparia var. Moravica). Ale vedle nich ještě existují zajímavé a někdy i velmi chutné jiné druhy, jako je jeřáb břek (Sorbus torminalis), jeřáb muk (Sorbus aria), jeřáb černý neboli aronie (Aronia melanocarpa) a pozapomenutý jeřáb oskeruše (Sorbus domestica). Posledně jmenovaný se užívá při trávicích potížích, ať už je to průjem nebo zácpa. Podle legend dřív dokonce lékaři – kteří účinky oskeruše dobře znali - plody vykupovali, ale o svém tajemství svým pacientům neřekli.

close info Shutterstock zoom_in Plody arónie Poznáte je? Lidé si často dělají starosti, jestli poznají jeřáb ptačí od jedlého, ale není to těžké: jeřáb ptačí má lístky po celém obvodu pilovité nebo zoubkované, jedlý jeřáb má okraje listů hladké, zoubky jen na špičce. Druhým znakem, podle kterého se dají dobře rozlišit, je křížek a hvězdička na plodech: jeřáb ptačí má jednoduchý křížek, jedlý má hvězdičku.

Jak spolehlivě rozpoznat jedlý jeřáb od nejedlého vám ukáže video (Bylinkový ráj Michaela/YouTube). Zdroj: Youtube zdroj: ncbi.nlm.nih.gov, foragerchef.com, zdrave.cz



