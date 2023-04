Kam vysadit hortenzie, aby se obsypaly květy? Pozor! Jednu věc nesnesou!

Nejen hortenzie, ale ani suchomilné bylinky a jiné trvalky nesnesou těžkou, jílovitou půdu. Prozradíme vám, jak si udělat jednoduchý test, který odhalí, zda takovou půdu na své zahradě máte. Poradíme, které rostliny jsou do jílovité půdy vhodné a můžete je do ní s klidem vysadit. Ale také se dozvíte, jak můžete jílovitou půdu vylepšit, aby se i v ní dařilo vašim hortenziím a obsypaly se svými nádhernými květy.

Víte, že existuje jednoduchý test, podle kterého odhalíte, jaký máte druh půdy? A je vyvýšený záhon dobrý nápad i pro toho, koho trápí sucho? Poslechněte si, co k tomu říká naše odbornice Jana Bucharová v poradně podcastu iReceptář do ucha. V této poradně se také dozvíte, které růže se nemusejí prořezávat a jestli je potřeba hnojit ovocné stromy a keře.

Jak poznáte, že máte na zahradě jílovitou půdu

Vedle pH půdy je potřeba znát i její typ. Jílovitá půda obsahuje alespoň 45 % jílu a méně než 40 % písku. Poznáme ji při rytí - zamokra se těžko zpracovává, je mazlavá, lepí se na rýč. Za sucha tvoří tvrdé hroudy, které je potřeba rozbít. Tento druh půdy dobře zadržuje vodu a živiny, ale špatně je propouští dál, takže z nich rostliny nemají užitek, protože jejich kořenový systém se k vodě ani živinám nedostane.

Půdu vylepší drenáž, provzdušnění a odlehčení

Jílovitá půda je hutná, takže jí prospěje drenáž, provzdušnění a odlehčení. Jak na to? Její struktura se zlepší, když do ní přidáme písek, keramzit, perlit, drobný štěrk, ale třeba i popel. Vhodný je lehký materiál jako listí, suchá posečená tráva nebo piliny. A v každém případě bude rostlinám tak jako jinde prospívat mulčování.

Další možností, jak zkvalitnit jílovitou půdu nejen na jaře, je zelené hnojení. Do půdy vysejte například hořčici, pohanku, svazenku, jetel, kostival či různé luskoviny, které rychle rostou, takže je už za dva měsíce můžete posekat a zapravit do půdy - dřív, než stačí vykvést. Celý proces vylepšování jílovité půdy může trvat i několik let, než se půda změní.

Extrémně suchá jílovitá půda Zdroj: 123rf.com

Jaké rostliny jsou vhodné pro jílovitou půdu?

Třeba takové brambory, ale i květák, kedlubny či kapusta v jílovité půdě budou prospívat. Z okrasných květin můžete do jílu zasadit čemeřici, bohyšku, vlčí bob, máky, kopretiny nebo denivku. Ze stromů nebude jílovitá půda vadit akátu, snese ji javor babyka i klenlíska, kalina, hloh, dřín či rakytník.

Brambory jílovitou půdu snesou, přesto jim udělá dobře zamulčování, třeba senem. Zdroj: profimedia.cz

Které rostliny budou v jílovité půdě trpět?

Všechny takové, které vyžadují lehkou, vzdušnou půdu. To znamená všechny suchomilné rostliny či kaktusy - stojící voda by u nich způsobila hnití kořenů. Jílovitá půda nedělá dobře ani levanduli ani růžím a jelikož bývá spíš zásaditá, nebudou v ní prospívat ani borůvky.

Jak zařídit, aby se i v jílovité půdě dařilo hortenziím?

Jílovitá půda ohrožuje kořeny hortenzií - mají pak tendenci uhnívat. Abyste tomu zabránili, přidejte do půdy kompost, listovku, dobře uzrálý hnůj, abyste zlepšili drenáž a zabránili vzniku rybníčků stojící vody. Tento krok je dobré udělat ještě před tím, než si hortenzii koupíte a zasadíte. Hortenzie hnojte specializovaným hnojivem, nepřehánějte to s dusíkatými hnojivy, která by podporovala růst listů na úkor kvetení. S dobrou péčí se tedy i na jílovité půdě může hortenziím podařit vykvést do jejich plné krásy.

Hortenziím se bude dařit i v jílovité půdě a potěší vás svými nádhernými květy Zdroj: profimedia.cz