Taky pěstujete tuto nesmírně zdravou zimní zeleninu, ale moc si s ní nevíte rady? Nechte se inspirovat 3 nejlepšími recepty na kadeřávek! Jak se pěstuje, se dozvíte v další epizodě našeho podcastu iReceptář do ucha, který jsme natočili s vaší oblíbenou Janou Bucharovou.

Nenápadný, ale neskutečně zdravý

Možná jste si taky všimli, že je internet plný obrázků zelených chipsů, polévek nebo těstovin a že u nich hraje prim zelenina, kterou pěstovaly a vařily možná vaše babičky, ale vy tak nějak pořádně nevíte, co s ní. Řeč je o kadeřávku, ať už je to kadeřávek pravý nebo kadeřávek sibiřský. Pěstují se trochu jinak a jindy, ale v kuchyni se s nimi zachází stejně a stejné mají i účinky na naše zdraví.

Proč byste ho měli jíst častěji

Kadeřávek by měli jíst ti, kteří to se svým zdrvím myslí opravdu vážně. Ne nadarmo ho jedí a často jako smoothie pijí hollywoodské hvězdy – ja nabitý vitamíny a dalšími látkami, které chrání organismus proti stárnutí a civilizačním chorobám. Příznivě totiž působí na hladinu cholesterolu v krvi, pomáhá lépe zvládat menopauzu a je dobrým zdrojem vápníku – proto je ideální zeleninou především pro ženy po padesátce. Zároveň chrání jtra a funguje i jako prevence proti zácpě.

Jak na něj v kuchyni

Kadeřávek má tuhý stonek, takže pokud ho chcete používat spíš jako špenát nebo mangold, sdrhněte zelenou část ze stonku a použijte jen ji. Pokud budete kadeřávek po uvaření mixovat dohladka, můžete ho vařit tak jak je. Aby tuhý střed změkl, doporučuje se listy před pečením potřít olejem a dobře promasírovat.

Těstoviny se skvělou omáčkou z kadeřávku

Zelená omáčka na těstoviny

Svazek kadeřávku, tedy asi 250 g, omyjte, vytřepejte z něj vodu, sdrhnte listy ze stonků a natrhejte na kousky. Na 2 lžících oleje zvolna opékejte 3-4 stroužky česneku nakrájené na plátky. Jakmile zezlátnou, přidejte kadeřávek a asi 1 minutu za stálého míchání dusta. Pak přesuňte kadeřávek do mixéru a spolu se scezenou konzervou bílých fazolí, šťávou z 1 citronu, solí a apeřem rozmixujte na pastu. Uvařte těstoviny téměř na skus, pak je vlijte do zelené omáčky, kterou jste si mezitím zahřáli. Promíchejte, dochuťe dle libosti a podávejte s nadrobeným sýrem (feta, balkán, mozzarella), ale i s plátky mandlí nebo strouhaným parmazánem.



Zdravé chipsy

Křupavé chipsy

Základem je mít listy kadeřávku naprosto suché, nechat mezi listy při pečení dostatečné mezery a v neposlední řadě je dobře ochutit. Kadeřávek omyjte, zbavte listy tuhé střední části a důkladně ho vysušte. Pokrájejte na kousky a v míse zakapejte trochou oleje, posolte a přidejte uzenou papriku, chilli, pepř nebo třeba kari koření, můžete přidat i trochu nastrouhaného sýra. Vše promíchejte, listy vyskládejte na plech vyložený pečicím papírem a při 180 °C pečte 15-2é minut, často kontrolujte, jestli se listy nepřipalují.



Jak na domácí kadeřávkové chipsy se podívejte u Eating Bird Food/YouTube:

Portugalská polévka caldo verde

Doslova to znamená „zelený vývar“ a nepřipravuje se jen z kadeřávku, i když s ním ji najdete na talířích nejčastěji. Patří do ní jen pár ingrediencí: kadeřávek, brambory, cibule, česnek, voda či vývar a klobása chourico. Jak na ni? Na oleji začněte opékat na kolečka nakrájenou klobásu, sáhněte bez obav po dostupnějším chorizzu. Vyjměte ji a nechte stranou, do pánve vhoďte jednu pokrájenou cibuli, až zesklovatí, přidejte 2 posekané stroužky česneku a zvolna opékejte. Pak přidejte 6 brambor pokrájených na kousky, zalijte vodou, vývare, nebo směsí obou a v mírně bublajícíc vodě vařte 15-20 minut. Nechte chvíli stát, pak rozmixujte dohladka a spolu se svazkem kadeřávku pokrájeným na nudličky vraťte na pár minut na oheň. Podávejte s kolečky opečené klobásy.teplé či studené.



Portugalská polévka caldo verde

