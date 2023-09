PODCAST: Jakou kávu pily dámy za První republiky? Chutnala úplně jinak

Žitná, melta, cikorka… že jste ta slova slyšeli možná naposled od babičky? Právě taková káva ale patřila v době mezi válkami do každé české domácnosti. A rozhodně nebyla jen pochoutkou pro dospělé, jak se mimo jiné doslechnete v našem podcastu iReceptář do ucha.

Většina z nás má dnes s pitím kávy spojený určitý rituál. Chvilka zastavení v běžném denním provozu, možná popovídání s kolegyní nebo sousedkou, dobití baterek v náročném programu. Nejen za první republiky ovšem káva často nahrazovala celé denní jídlo. Byla ovšem trochu jiná, než si dáváme dnes.

Ještě v 19. století se káva pražila doma, za první republiky už se ale začala prodávat ve specializovaných obchodech. Zdroj: Shutterstock.com

Jednu kávu ke snídani

Kdo četl knihu Šikmý kostel od Karin Lednické, asi mu neuniklo, že havířům ke snídani jejich ženy připravují meltu. Někdy s mlékem, jindy samotnou, obvykle ještě s krajícem chleba, jeden z hlavních hrdinů k ní dokonce přikusuje nakládané okurky pro štěstí.

„Právě tak se káva za první republiky používala. Fungovala jako plnohodnotné jídlo a protože šlo nejčastěji o kávovou náhražku, dostávaly ji, většinou s mlékem i děti,“ popisuje odbornice na kuchyni první republiky, Kristina Šemberová. Tehdy vlastně šlo o nejlevnější teplé jídlo a nahrazovala, nebo tvořila hlavní část snídaně nebo večeře.

Káva z kořene pampelišky s mlékem, loupák a v létě trochu ovoce? I tak mohla vypadat třeba dětská snídaně. Zdroj: Shutterstock.com

Z pampelišek i žita

I když se to právě během dvacátých let minulého století začalo měnit, v chudších domácnostech bývala nejčastěji na stole právě náhražková káva. Vyráběla se z běžně dostupných surovin a tak jste mohli pít kávu z kořene pampelišky, žaludovou, z praženého žita, sladovou nebo cikorku, tedy kávovou náhražku z kořene čekanky.

Pod názvem melta se pak dodnes schovává patentovaná směs náhražkových káv, kterou stále běžně koupíte v obchodě. A můžete si ji vychutnat třeba ve chvíli, kdy chcete množství opravdové kávy omezit, nebo vám nedělá dobře kofein.

Je libo kávu melange s mléčnou pěnou? Zdroj: Shutterstock.com

S mlékem nebo bez?

V bohatších domácnostech, při výjimečných příležitostech, například návštěvách a oslavách, případně v cukrárnách a kavárnách se pak samozřejmě podávala pravá káva. Tu si ostatně dámy z lepší společnosti mohly nově koupit i ve specializovaných obchodech s kávou a čajem. Ještě v 19. století se totiž zrna kupovala čerstvá a pražila se až přímo doma.

Do kaváren tehdy chodili především pánové, četli denní tisk a debatovali na nejrůznější témata. Dámy mířily do cukráren, kde se scházely u dortíku s přítelkyněmi. Kávu si ale dávali všichni. „Hosté si tehdy mohli objednat espresso, kávu melange, tedy s teplým mlékem a mléčnou pěnou, nebo jednoduše s mlékem,“ vypočítává Kristina Šemberová. Káva se ve většině případů připravovala filtrovaná a k ní patřilo sladké pečivo nebo cukrářský kousek. Jak to ostatně často máme i dnes.