Zvučný hlas se nese ztichlým autobusem. „Tak poslouchej, Jaruško, ten jejich kluk si přivedl takovou fuchtli, namyšlená, prý socioložka, no tohle já nemám ráda, a půlku hlavy má růžovou a…“ Teď už to všechno ví nejenom Jaruška, ale i celý vůz. Možná poslouchá se zájmem, možná nechtěně. Nemluvě o možnosti, že v něm sedí i „fuchtle“.

Podcastový rozhovor o mibolní etiketě si přehrajte přímo TADY:

Schválně. Kolik nechtěných hovorů nebo hlasových zpráv jste si vyslechli. Třeba v tramvaji. V restauraci. Nebo v čekárně. Tam se dobře nese už samotné zazvonění telefonu. A zatímco všichni alespoň tušíme, na jakou stranu talíře patří nůž a vidlička, že dáma vstupuje první do dveří, ale do restaurace pán, a že k dobrému vychování patří po příchodu kamkoli pozdravit, o pravidlech etikety, která jsou spojená s používáním mobilních telefonů, jste možná v životě neslyšeli.

close info Prostock-studio / Shutterstock zoom_in Vy slyšíte špatně a všichni slyší vás. Telefonování v dopravě prostě není ideální.

Jenže existují, i když spíš nepsaná. „Pokud jde o telefonování, je jedna univerzální rada – jestliže už vám někdo volá v nevhodnou chvíli, vždy se ostatním přítomným omluvte a s dovolením se vzdalte,“ říká jednoznačně Daniel Šmíd, lektor etikety a odívání a také autor knihy Etikety domácí. Situací, kdy se hodí telefon ale ztišit, podle něj rozhodně není málo.

Na jednání jasná stopka

Kam vyzvánění mobilu jednoznačně nepatří? Do práce! V běžném provozu to samozřejmě neplatí, ale ve chvíli, kdy máte jednání, poradu nebo jakoukoli jinou událost, při níž s někým dalším, ať už osobně nebo online, řešíte pracovní záležitosti, telefon ztlumte. Klidně si nastavte automatickou sms odpověď, že zavoláte později.

close info Owlie Productions / Shutterstock zoom_in Při jednání v práci telefon jednoznačně ztište.

Neobtěžuje to?

Podobně můžete přistoupit i k dalším situacím – telefon ztište taky ve chvíli, kdy jdete „do práce“ za někým jiným. Tedy na úřadě, v čekárně u lékaře nebo třeba při jednání v bance nebo pojišťovně. A týká se to i situací, kdy může vaše telefonování rušit někoho dalšího. Tedy už ve zmíněné veřejné dopravě, ve vlaku, ale taky v kavárně či restauraci. O kině, divadle nebo podobné kulturní události snad ani nemusí být řeč. „Berte to i tak, že vlastně není důvod, abyste se vy sami v podobně intimní nebo společenské situaci nechali telefonem rušit,“ doporučuje odborník. Díky tomu pak nebudete rušit ani ostatní.

close info dodotone / Shutterstock zoom_in Zapnuté zvonění v kině? Divili byste se, kolik lidí telefon neztiší.

Blízkým se omluvte

Telefonování ale samozřejmě neruší jen ve veřejném prostoru. Ztišit zvuk, nebo telefon rovnou odložit, byste měli i ve chvíli, kdy trávíte chvíle s rodinou. Nejen proto, abyste se jim mohli plně věnovat. Třeba při stolování je jeho používání z hlediska etikety vyloženě nevhodné.

close info Prostock-studio / Shutterstock zoom_in Ke stolu s blízkými mobil zkrátka nepatří.

Jenže, co když někdo zavolá? „Dovolte se, omluvte, nejenom, pokud jste zrovna na návštěvě. To samé by mělo platit třeba i ve chvíli, kdy sedíte u stolu s rodinou,“ upozorňuje odborník. „Od stolu se rozhodně vzdalte, ale pokud je to naléhavá pracovní věc, všichni to jistě pochopí.“ Na druhou stranu smsky, emaily nebo jakékoli jiné požadavky určitě počkají na dobu, až budou všichni po jídle.