close info NAS CREATIVES / Shutterstock

Tereza Pavcová 21. 5. 2024 clock 3 minuty

Taky si myslíte, že kdo je na něčem závislý, ten si za to může sám? Kdyby se pořádně zabavil, nemusel do „toho“ spadnout? Pravda je to jen částečně. „Závislost nevzniká z nudy a někteří z nás k ní mají větší předpoklady než jiní,“ vysvětluje v naše podcastu adiktoložka Kateřina Francová.

Rozhovor o závislostech si poslechněte TADY: Jak to, že i když třeba všichni v partě kamarádů popíjejí na škole zhruba stejně, z jednoho z nich se stane alkoholik. Proč je někdo závislý třeba na cvičení? Možných příčin je víc a u většiny lidí se spojí hned několik z nich. „Na počátku je většinou potřeba něco kompenzovat,“ vysvětluje adiktoložka. Když se k ní přidají další faktory, které třeba máme zakódované v těle, můžeme se do závislosti propadnout velmi snadno. close info Diomedes Cordero Acevedo / Shutterstock zoom_in Na začátku bývá potřeba něco si kompenzovat. Třeba nedostatek pozornosti a lásky v rodině. Nebo sociální kontakty. Zlý gen Ve hře je hned několik faktorů, které ovlivňují naše sklony k závislostem. Jednoznačně nejsilnější je podle odborníků genetika. „Neurologové už dokonce přesně určili gen, který je zodpovědný za to, že se u nás může snáz rozvinout závislost,“ říká Kateřina Francová. Proto se ostatně třeba sklony k alkoholismu tak často vidí v rodinách po několik generací. Jednoduše to máte v sobě. Stejně tak mohou mít silnější sklon k závislostem ti, kdo trpí některými druhy duševních onemocnění nebo mají zkrátka trochu jinak nastavený mozek. Ohroženější jsou lidé s kumpulzivním chováním, trpící depresemi nebo nedostatkem ovládání, stejně jako třeba lidé s poruchami pozornosti. close info Mircea Moira / Shutterstock zoom_in Deprese, poruchy soustředění, i stres. To všechno k závislosti přispívá. Mladí a děti Ke genetice se ovšem přidává i vliv prostředí. A pokud jste třeba v dětství prožili trauma, nebo žijete z různých důvodů v trvalém stresu, závislost si vás najde snadněji. Stejně tak pokud žijete v trvalém stresu, ať ho způsobuje vaše vnitřní nastavení nebo vnější faktory. A záleží i na věku. Čím jsme mladší, tím lépe se věci „učíme“, což je přesně důvod, proč mají větší sklony k závislostem dospívající a ladí lidé. Když se s tím spojí přirozená potřeba zkoušet nové a „zakázané“ věci, je jasné, proč je potřeba právě s nimi mluvit o nebezpečí závislostí a jejich předcházení. close info Gus Andrade / Shutterstock zoom_in Sklony k závislosti? Možná je máte v genech. Vždy s nimi ale můžete bojovat. Nevzdávejte to Třeba jste si teď přečetli předchozí řádky a máte pocit, že vám se závislost rozhodně nevyhne. Odbornice s tím ale rozhodně nesouhlasí. „To že si otec, babička, nebo kdokoli, prošli závislostí, neznamená, že budeme určitě také závislí. Důležité je na sobě pracovat, s podobný sklonem třeba i počítat a trochu se hlídat. Záleží jen na vás, jestli genetika dostane zelenou.“ Doporučuje snažit se přetavit sklon k závislostem v dobré návyky, třeba sport nebo jiný koníček. A učit se zastavit, odpočívat, myslet sami na sebe. Což se hodí i bez závislosti. Související články close Podcasty Vyjeďte si: 7 nejzajímavějších zoologických zahrad pro letní výlety. close Podcasty Podcast: Svítí, honem pereme aneb 5 mýtů o fotovoltaice

tag Závislost

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít